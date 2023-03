Lillebonne. Les surplus de la cantine vendus sur Too Good To Go

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines, la Ville de Lillebonne a décidé de mettre en vente ses barquettes en surplus sur l'application Too Good To Go. Cela fait déjà plusieurs années que la municipalité travaille sur son plan de sobriété. Au sein des cantines, un travail a déjà été réalisé sur le poids des déchets, mais restait la problématique des repas non consommés, qui se retrouvent dans les poubelles. "Les repas sont confectionnés depuis une vingtaine d'années par un Groupement d'intérêt public entre la Ville et l'hôpital, explique Christine Déchamps, la maire. Les repas arrivent froids par barquettes dans chaque école. Ils sont élaborés quelques jours à l'avance et, avec les désistements de dernière minute [les enfants malades par exemple], il y a des repas non consommés et jetés."

Le pôle enfance s'est penché sur cette problématique. La Banque alimentaire, portée par la Croix Rouge, a été approchée pour lui faire don de ces repas non consommés. "Il y a un problème de traçabilité et de rupture de la chaîne du froid. Il n'y a que deux distributions par semaine et la quantité de barquettes à donner n'est pas définie à l'avance. De plus, les barquettes sont conditionnées en six repas alors que les bénéficiaires isolés sont nombreux." Les services de la Ville ont alors eu cette idée de passer par Too Good To Go. "Il a fallu regarder si, légalement, la mairie pouvait l'utiliser."

Une expérimentation a été menée fin 2022, au groupement scolaire Glatigny et au centre de loisirs. Et ça marche. En sept semaines, 450 barquettes ont été vendues. La généralisation du système a été votée en conseil municipal le 16 février dernier. D'ici les vacances de printemps, toutes les écoles de Lillebonne proposeront leurs surplus alimentaires sur l'application.

La barquette de six portions comprenant le plat principal est vendue 3,99 euros et la barquette de six portions comprenant entrée, fromage et dessert est à 2,99 euros.