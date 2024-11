Seine-Maritime. Le tourisme sauvé par une belle  arrière-saison

Les mois de juin et de juillet laissaient craindre le pire pour le tourisme en Seine-Maritime, avec une météo maussade, pour ne pas dire franchement humide. Mais à l'heure du bilan de la saison touristique dans le département, jeudi 7 novembre, Seine-Maritime attractivité (SMA), l'agence en charge notamment de renforcer la destination, se montre rassurante. Le mois d'août et l'arrière-saison ont compensé les reculs d'avril, juin et juillet. Sur la période d'avril à octobre, 15,5 millions de nuitées touristiques ont été cumulées en Seine-Maritime, soit un recul de 3,5% par rapport à 2023. "On est très satisfait de cette fréquentation qui nous montre que l'on reste sur une dynamique touristique forte", détaille Jean-Marc Deverre, directeur de SMA. Dans le détail, les Français ont un peu boudé la destination (-8,3%) alors que la fréquentation étrangère s'est maintenue (+1,8%), ce qui est cohérent avec la météo capricieuse. "Les touristes français viennent pour du court séjour donc ils changent de destination quand la météo n'est pas favorable. Les touristes étrangers, plus sur du long séjour, ne changent pas leur destination", précise Claire Guéroult, présidente de SMA.

• A lire aussi. Tourisme. Les cyclistes rapportent 45 millions d'euros à la Normandie

Le cyclotourisme plébiscité

Le tourisme durable se porte bien en Seine-Maritime avec une fréquentation en hausse de 18% sur la période estivale sur la Vélomaritime et la Véloroute du lin. "Une nouvelle gamme de cyclotouristes afflue avec des séjours courts et un besoin de service, pour abriter leur vélo ou même pour le portage des bagages et on propose désormais ces services pour accompagner la tendance", insiste Jean-Marc Deverre. De même, les grandes villes du département, Rouen et Le Havre, ont bien résisté et ont même vu leur fréquentation augmenter en 2024.

"Les musées ou les activités sont couvertes donc dépendent moins de la météo. Et il y a une dynamique de grands événements comme un Eté au Havre, les expos de Normandie impressionnisme ou Rouen à table qui ont porté leurs fruits."