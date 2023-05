Tourisme. La vélomaritime, l'itinéraire qui rapporte

Passer ses vacances sur un vélo, en voilà une drôle d'idée. Ou alors pas tant que ça. "Il existe un véritable engouement pour la mobilité douce, affirme Maxime Lebouteiller, qui vient d'ouvrir Juno Vélo à Saint-Aubin-sur-Mer. L'aspect écolo, économique, et original de ce type de vacances séduit." Alors le Calvados et ses longs tronçons de la vélomaritime, avec quelques paysages exceptionnels au passage, attirent de plus en plus de passionnés de la petite reine. En villégiature dans le coin, beaucoup louent des vélos pour s'offrir une escapade. Maxime Lebouteiller a donc décidé de se lancer pour compenser une offre qu'il n'estime pas suffisante. Philippe Ameline entame, lui, une troisième saison à Ouistreham. Une ville prisée des touristes et bien desservie en matière de cyclotourisme. "Je conseille à mes clients de partir vers Courseulles-sur-Mer, soit 40 kilomètres aller-retour, ou alors en direction de Cabourg, pour à peu près la même distance. Ça permet de passer par la Maison de la nature et de l'estuaire, c'est vraiment super", lâche le gérant de Riva Location Vélo. Ce dernier s'attend à vivre une belle saison 2023, après un exercice précédent "remarquable". Même constat pour Claudine Prevost. Depuis cinq ans, Plaisance 2 roues à Courseulles-sur-Mer loue des vélos, et on y remarque "que la pratique est en pleine expansion, la demande est forte". Et donc on y répond en proposant "de plus en plus de services", surtout depuis que "l'accès aux plages du Débarquement est plus sécurisé pour les cyclistes", poursuit-elle.

Un intérêt partagé

La vélomaritime, c'est aussi l'histoire de téméraires qui se mettent en selle, paquetage sur le dos, et qui avalent les kilomètres chaque jour. Maxime Lebouteiller propose alors de réparer les vélos des accidentés du secteur. Et en faisant s'arrêter chez lui un cyclotouriste, ce sont potentiellement les autres commerces de la ville qui en bénéficient. "Les mairies commencent à voir le potentiel de la vélomaritime. Nous n'en sommes qu'au début", promet-il. S'il a travaillé de concert avec celle de Saint-Aubin-sur-Mer, la municipalité de Langrune-sur-Mer et même la communauté de communes Cœur de Nacre s'intéressent également au sujet. Elles collaborent notamment avec L'association 1 café avec 5 pailles, qui a, au fil du temps, développé une branche vélo. Le local Dynamo, entretenu par des bénévoles, propose de recycler les pièces d'une bicyclette, mais aussi de réparer son deux-roues, ou d'apprendre à le faire. "Forcément, on va attirer aussi les voyageurs à vélo, prévoit Bruno Gallardo. Quand on passe dans un village à 15 km/h, on a plus tendance à s'arrêter pour consommer. Puis comme on ne peut pas stocker la nourriture comme avec un camping-car, on se dirige vers les commerces du secteur." Construite un peu sur le modèle à succès de la Loire à Vélo, cette vélomaritime est un réel atout pour le tourisme calvadosien. Et les acteurs en sont conscients. "On a vraiment de la chance", conclut Philippe Ameline.