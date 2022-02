Tourisme : une saison estivale correcte en Seine-Maritime

Le magnifique printemps qui s'était établi en Normandie, laissait espérer un été exceptionnel et donc une très bonne saison touristique. L'été est loin d'avoir rempli ses promesses, occasionnant une saison estivale contrastée.

En effet, si les réservations pour les meublés et les hébergements locatifs ont dans l'ensemble été honorées, nombreux sont les touristes à avoir raccourci leurs séjours lorsqu'ils avaient pris un hébergement à la nuit. Quant à ceux qui se sont décidés à la dernière minute à venir passer les vacances en Haute-Normandie, ils n'y en a pas ou très peu, à cause du temps maussade.

Le comité départemental du tourisme de Seine-Maritime a relevé cependant quelques points positifs. La fréquentation des lieux de visites a augmenté, les touristes cherchant à se prémunir de la pluie tout en profitant de leurs vacances.

Les différents meublés labellisés Clévacances ou encore Gîtes de France et Accueil Paysan, ont connu une fréquentation exceptionnelle : Gîtes de France, par exemple, affichait une taux de remplissage de 83% en juillet, et de 89,7% en août, soit une augmentation respective de 1,5 et 1,7 points par rapport à l'année dernière.

Il est à noter enfin, que les établissements qui proposaient des animations ainsi qu'un accueil de qualité n'ont pas perdu de clients.

Le bilan est donc correcte, en dépit d'une météo difficile. En septembre, 50% des professionnels de tourisme jugent la fréquentation bonne, 41% moyenne.