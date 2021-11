La saison estivale débute tout juste. Comment se présente-t-elle ?

L’été se présente très bien. Il est vrai que nous avons eu un temps magnifique au printemps, ce qui a été très bénéfique pour le tourisme. On peut également invoquer la crise des pays arabes et les différents événements qui sont survenus dernièrement au niveau international, encourageant les Français à rester en France et les étrangers à venir chez nous plutôt qu’ailleurs. Mais il est à noter aussi que le tourisme a progressé en Seine-Maritime, car nous nous sommes beaucoup investis pour proposer aux touristes des offres riches et diversifiées.

Il y a un vrai marché et beaucoup de demandes, or nous avons été capables de les anticiper et de proposer plus d’offres que de demandes. De fait, pour la saison estivale qui vient, les réservation en matière de logements sont importantes et même meilleures que l’an dernier.

Quelle est la spécificité du tourisme en Seine-Maritime ?

C’est un département où l’on pratique majoritairement du tourisme de court-séjour. Cela s’explique par le fait que les visiteurs viennent de zones voisines. Pour vous donner un exemple, un client sur deux est originaire d’Ile-de-France. Les étrangers viennent majoritairement de pays voisins comme la Belgique ou l’Allemagne. Enfin, la part des nuitées et des séjours passés durant l’été est relativement faible, ce qui est assez positif puisque cela signifie que le tourisme est actif tout au long de l’année dans le département.



Sur quoi misez-vous pour développer le tourisme ?

Nous avons travaillé à diversifier et améliorer l’offre en matière d’hébergement. Cela a payé puisque la fréquentation des gites a augmenté de 35% en cinq ans. Enfin, notre métier est en train de changer et d’évoluer complètement avec le développement et l’utilisation constante d’internet. Une véritable révolution est en train de s’opérer avec les smartphones. Nous avons créé un portail pour la Seine-Maritime pour donner accès à des informations rapides et très lisibles. L’information va à la vitesse de l’électron, le rôle des agents sera donc moins d’informer et plus de faire de l’animation de territoire.

Et qu’en est-il des Ambassadeurs 76 ?

L’idée est que plus l’on connaît le lieu où l’on vit plus on l’aime. Nous avons déjà 9500 familles qui se sont portées volontaires pour avoir la carte d’ambassadeur. C’est une réussite. Ces personnes font la richesse du territoire et sont un relais formidables pour les touristes de passages, qui bien souvent, recherche ce contact avec la population locale, pour être informés des lieux à découvrir et des coins à voir.

Une vie cinq dates

1959 : Naissance à Dijon

1984 : Création du Tour Opérateur “Insolite Entreprise”

1990 : Directeur du Tour Opérateur “Génération Vacances”

1995 : Directeur de l’Ecole Européenne d’Animation Touristique

2009 : Directeur Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime