Seine-Maritime. Trois jeunes arrêtés pour des livraisons dans une prison via un drone

Vendredi 22 août vers 2h, les policiers de la BAC sont avertis d'un survol de la prison Bonne Nouvelle par un drone. Sur place, ils constatent une livraison dans l'enceinte de la maison d'arrêt via ce drone. Ils réussissent à localiser la zone de décollage, un square non loin, rue Barcelone.

Ils tentent de fuir

A leur arrivée, les forces de l'ordre repèrent un jeune de 17 ans qui quitte les lieux et tente de les éviter. Il est interpellé. Deux autres individus, qui se cachaient derrière des jeux pour enfants, tentent de prendre la fuite mais sont arrêtés. Il s'agit d'un homme de 21 ans et d'une femme de 23 ans qui avait sur elle un téléphone portable avec la télécommande du drone. Dans le square, un sac à dos est retrouvé avec à l'intérieur des batteries pour le drone, des téléphones portables certainement destinés à des prisonniers et des mortiers. Les trois jeunes sont placés en garde à vue. L'enquête se poursuit, notamment pour déterminer à qui était destinée la marchandise au sein de la prison.