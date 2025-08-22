Château de Médavy. Napoléon dans l'Orne : 200 reconstituteurs pour un retour au Premier Empire

Napoléon Ier débarque dans l'Orne ! L'une des plus grosses reconstitutions napoléoniennes de la région est organisée au château de Médavy, près d'Argentan, samedi 23 et dimanche 24 août. Plus de 200 reconstituteurs de toute l'Europe sont attendus les deux jours pour plonger les visiteurs en 1807.

Des animations immersives

Le château se transforme en véritable campement d'époque pour revivre le quotidien des soldats et civils du Premier Empire. L'association organisatrice, Les amis de Médavy, promet de nombreuses animations immersives : démonstration de tir au canon en conditions réelles, revue des troupes par Napoléon, démonstration de charges par la cavalerie et sa douzaine de chevaux, etc. "On va aussi emmener le public en patrouille autour du parc du château et on va simuler une petite escarmouche scénarisée", confie Nicolas Brossard, le coordinateur de l'événement.

Les enfants, eux, pourront également profiter d'un jeu de piste à travers le campement. Clou du spectacle, un feu d'artifice est prévu le samedi soir.

Le site est ouvert de 10h à 22h le samedi, et jusqu'à 17h le dimanche. Attention, les gens costumés ne seront pas autorisés à rentrer pour éviter les anachronismes.

Pratique. Entrée à la reconstitution + feu d'artifice : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place.