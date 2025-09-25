Château de Médavy. "Je n'aurai plus les moyens de tout refaire" : après l'incendie, que va devenir le château ?

"C'est une catastrophe pour les propriétaires des lieux", a réagi Christophe de Balorre par un communiqué de presse. Le président du Conseil départemental de l'Orne fait partie des élus qui étaient présents au château de Médavy, tôt dans la matinée du jeudi 25 septembre, alors que les pompiers s'attachaient à éteindre le bâtiment en feu. Jean-Louis Charon, le propriétaire depuis 2004, a engagé en 21 ans d'importants travaux de restauration de l'édifice, classé monument historique.

Le ministère de la Culture s'engage

Marqué par la disparition d'une partie du château et des collections qu'il contenait, le propriétaire doit faire un point sur l'incendie et ce qu'il y a à reconstruire. Et le chantier s'annonce conséquent, au vu des dégâts. "Bien sûr, il y a les assurances, mais je n'aurai plus les moyens de refaire tout et je n'ai plus l'âge d'y consacrer encore 20 ans", a soufflé dans la matinée Jean-Louis Charon, âgé de 68 ans. Il rassure tout de même : "Le château, on peut le reconstruire. Il reste des traces, il y a beaucoup de documentation."

Soutien des collectivités

Pour cela, il pourra compter sur le soutien des collectivités. "Avec les services du Département, je ne manquerai pas de les accompagner pour la suite", a annoncé Christophe de Balorre. Malgré "un budget modeste au regard du chantier", la commune fera "dans la mesure du possible, tout ce qu'elle pourra pour aider à la reconstruction du château", assure le maire, Vincent Six. "Le ministère de la Culture sera aux côtés des propriétaires pour restaurer l'édifice", a également écrit la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, sur X.

Un soutien de la Fondation du patrimoine ?

La Fondation du patrimoine pourrait, elle aussi, agir en faveur du château de Médavy. "Je prendrai contact avec Monsieur Charon la semaine prochaine", explique Olivier Gronier, délégué régional en Normandie, attendant un point de situation sur les besoins. "Ma suggestion sera de lancer une cagnotte pour aider à la restauration", poursuit-il. Selon les dégâts et les besoins, la Fondation du patrimoine peut également débloquer des fonds, comme elle l'a fait pour le Grand château de Serquigny, dans l'Eure. En 2024, "50 000€ avaient été alloués très rapidement pour aider", rappelle Olivier Gronier.