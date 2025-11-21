En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
Orne. Un incendie dans une maison fait un blessé

Sécurité. Un feu s'est déclaré vendredi 21 novembre au matin dans une habitation située au 14 rue Alexandre Hubert à Perche-en-Nocé. Une personne est légèrement blessée.

Publié le 21/11/2025 à 15h13 - Par Lucie Peudevin
Les pompiers sont intervenus vendredi 21 novembre à Perche en Nocé. - Martin Patry

Vendredi 21 novembre à 10h16, un incendie a éclaté dans une maison d'habitation à Perche-en-Nocé. Une personne a été légèrement blessée après avoir inhalé des fumées, mais son état a été jugé non grave.

17 pompiers mobilisés

Le feu a mobilisé 17 sapeurs-pompiers de Bellême, Le Theil, Mauves-sur-Huisne et Mortagne.

L'intervention est toujours en cours afin de maîtriser le sinistre et sécuriser les lieux. Les secours restent pleinement mobilisés pour maîtriser la situation et protéger les habitants du voisinage.

