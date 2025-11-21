Orne. Un incendie dans une maison fait un blessé

Vendredi 21 novembre à 10h16, un incendie a éclaté dans une maison d'habitation à Perche-en-Nocé. Une personne a été légèrement blessée après avoir inhalé des fumées, mais son état a été jugé non grave.

17 pompiers mobilisés

Le feu a mobilisé 17 sapeurs-pompiers de Bellême, Le Theil, Mauves-sur-Huisne et Mortagne.

L'intervention est toujours en cours afin de maîtriser le sinistre et sécuriser les lieux. Les secours restent pleinement mobilisés pour maîtriser la situation et protéger les habitants du voisinage.