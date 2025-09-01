En ce moment Hors du temps KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Quels sont les cinq sites départementaux sélectionnés au Loto du Patrimoine ?

Patrimoine. La Fondation du Patrimoine a annoncé, lundi 1er septembre, les cinq sites sélectionnés en Normandie qui vont profiter d'un coup de pouce financier via la Mission Bern et le Loto du Patrimoine.

Publié le 01/09/2025 à 18h32 - Par Thibault Lecoq
Normandie. Quels sont les cinq sites départementaux sélectionnés au Loto du Patrimoine ?
Le château de Vauville est l'un des cinq sites départementaux choisis par la Fondation du Patrimoine, pour profiter du Loto du Patrimoine.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Loto du Patrimoine revient avec l'approche des Journées européennes du patrimoine fin septembre. Le site régional qui devrait profiter de son coup de pouce financier a déjà été annoncé en mars dernier. Il s'agit du château de Logempré à Pont-Saint-Pierre. Lundi 1er septembre, les cinq sites départementaux ont été dévoilés.

• A lire aussi. Histoire. Découvrez le site historique emblématique qui représente la Normandie au Loto du Patrimoine 2025 !

Manche : un château presque millénaire

Le site retenu dans la Manche est le château de Vauville dans le Cotentin, dans La Hague. Le donjon est daté de 1163. Il a été construit par le fils d'un des compagnons de Guillaume le Conquérant. Cette propriété privée est aussi connue et reconnue pour son jardin botanique avec plus de 1 000 espèces de plantes. Proche de la mer, des dunes et de la mare de Vauville, il est installé dans un cadre privilégié. L'intérieur du château et le jardin accueillent 30 000 visiteurs par an. La toiture, en tuiles de schiste, fait l'objet de toutes les attentions. Le Loto du Patrimoine doit permettre la rénovation des couvertures, avec des reprises de charpente et de maçonnerie.

Calvados : un manoir au bord de l'effondrement

Dans le Calvados, il faut se rendre à Mezidon Vallée d'Auge près de Lisieux pour découvrir le site choisi. Il s'agit du manoir de Coupesarte. Une aile a été construite au XVe siècle et l'autre à partir de la fin du XVIe. "Cette construction augeronne typique (pans de bois, tuileaux, torchis, couverture de tuiles) a connu de graves dommages le 18 août 1944 lorsqu'une bombe a explosé dans l'angle du manoir", explique la Fondation du Patrimoine. Il est aussi entouré de douves. Le Loto du Patrimoine doit permettre de restaurer et renforcer tout le manoir, avec en priorité l'aile XVe où une échauguette (une petite tourelle en pierre) menace de s'effondrer.

Seine-Maritime : une serre à rénover

La serre du Château de Bois-Guilbert est à sauver en Seine-Maritime, au nord-est de Rouen. Il s'agit d'une des premières serres du XIXe siècle en France. Le château et ses jardins (avec ses nombreuses sculptures) reçoivent 15 000 visiteurs par an. Mais la serre est fermée depuis 2024 pour des raisons de sécurité. "Il y a de profondes altérations aux bases et aux jonctions, la corrosion est généralisée et les mécanismes d'ouverture sont incomplets. De nombreux verres doivent être remplacés", détaille la Fondation du Patrimoine. La serre doit être démontée, restaurée puis remontée à blanc en atelier avant d'être réinstallée dans le domaine.

Orne : un moulin sur le noireau

Il faut aller à Saint-Pierre-d'Entremont dans l'Orne, près de Tinchebray pour découvrir le site ornais. Le moulin de l'hydre a été construit sur le noireau au XIXe siècle. Les deux bâtiments comprennent une habitation et une ancienne filature, devenue atelier métallurgique. La rénovation doit permettre de transformer le moulin en lieu culturel, avec résidence d'artiste et théâtre. La partie industrielle doit être reprise, notamment au niveau de la toiture pour lui rendre son étanchéité.

Eure : une chapelle dans le Vexin normand

Le site choisi dans l'Eure est la chapelle Saint-Laurent du manoir de Vaux à Gisors. "Le 'manoir' est constitué d'un domaine de 9 hectares au milieu duquel est construite la ferme fortifiée. Il s'agit d'un ensemble de bâtiments construits entre le XIIe et le XVIIIe siècle, disposés en quadrilatère irrégulier autour d'une cour centrale fermée d'un rempart comportant une tour ronde à chaque angle", décrit la Fondation du Patrimoine. Cette ferme fortifiée a été la propriété d'un fidèle du roi de France. La chapelle est en très mauvais état : "La toiture risque l'écroulement, tout comme l'arc triomphal." L'ensemble de l'édifice est à restaurer et consolider.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Normandie. Quels sont les cinq sites départementaux sélectionnés au Loto du Patrimoine ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple