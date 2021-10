Seine-Maritime. À Bois-Guilbert, l'antre du sculpteur Jean-Marc de Pas

Artiste normand prolifique à qui l'on doit notamment le loup de Canteleu ou les bustes de navigateurs installés sur le pont Boieldieu à Rouen, Jean-Marc de Pas ouvre au public le parc du domaine familial, à Bois-Guilbert, où il allie ses deux passions : le paysagisme et la sculpture. Dans une nature qu'il a lui-même façonnée, plus de 70 de ses œuvres sont installées et entrent en symbiose avec le cadre. Le parc couvre 7 ha et la balade mène le visiteur de surprises en surprises : sous des voûtes végétales, dans un labyrinthe de buis, dans une chambre de verdure. Une exposition permanente agencée aux abords d'un château du XIXe ou d'une belle chapelle du XVIIe siècle.

Pratique. De 0 à 8 €. Tél. 02 35 34 85 56