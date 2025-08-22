En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Caen. 20 sapeurs-pompiers du département en renfort dans l'Aude

Société. Ils sont 20 sapeurs-pompiers du Calvados à avoir pris la route de l'Aude, ce vendredi 22 août, pour venir en soutien des secours sur place, qui luttent contre les incendies depuis le 5 août dernier.

Publié le 22/08/2025 à 08h41 - Par Jimmy Joubert
Caen. 20 sapeurs-pompiers du département en renfort dans l'Aude
Ils sont 20 sapeurs-pompiers du Calvados à avoir rejoint la colonne Normandie, partie lutter contre les incendies dans l'Aude.

Pour la deuxième fois depuis le début de l'été, une équipe composée de 20 sapeurs-pompiers issus de 11 centres de secours du Calvados a pris la direction de l'Aude ce vendredi 22 août. Ils ont rejoint la "colonne Normandie", mobilisée pour soutenir les opérations de lutte contre les incendies qui ravagent le département de l'Aude depuis le 5 août.

80 soldats du feu normands

Le capitaine Pierre Martin, référent départemental feux espaces naturels et feux de forêts, explique "la colonne Normandie est composée d'équipes du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Chaque équipe a 20 pompiers, 4 camions-citernes feux de forêts, un véhicule de liaison hors route et un tout usage." Il y a donc 80 soldats du feu normands mobilisés et ils auront pour mission "d'être sur le traitement des plus de 90km de lisières, traiter les reprises de feu s'il y en a et participer au dispositif préventif", précise le capitaine Martin. Le retour des pompiers est prévu pour le samedi 30 août.

