Agglo de Caen. Vandalisme "massif" contre l'éclairage public : un appel à témoins lancé

Sécurité. La municipalité d'Hérouville-Saint-Clair tire la sonnette d'alarme ce mercredi 3 décembre. De nombreux actes de dégradations volontaires de ses réseaux d'éclairage public ont été constatés.

Publié le 03/12/2025 à 14h57 - Par Lilian Fermin
L'éclairage public est volontairement dégradé à Hérouville-Saint-Clair et dans d'autres communes de l'agglomération caennaise. - Hérouville-Saint-Clair

Qui s'amuse à dégrader l'éclairage public à Hérouville-Saint-Clair ? C'en est trop pour la mairie, qui dépose plainte pour chaque site vandalisé. La dernière vague a eu lieu dimanche 30 novembre. Plusieurs quartiers résidentiels et zones d'activité ont été plongés dans le noir. Une conséquence pour les habitants, les entreprises mais aussi la Ville, qui doit payer ces réparations coûteuses.

Des quartiers de différentes villes touchés

"Les secteurs les plus impactés sont le quartier Marie Curie-Jeanne Barret, la zone d'activité La Sphère et le quartier du Bois. Des câbles ont été arrachés sur des centaines de mètres, rendant inopérants de nombreux réverbères. Les coupures ont été détectées vers 20h50, confirmant un mode opératoire rapide et organisé", explique la mairie dans un communiqué.

Ces attaques contre l'éclairage public ont aussi touché d'autres villes, comme Colombelles, Ifs ou le chantier de la Presqu'île à Caen. "Un duo a récemment été interpellé à Fleury-sur-Orne, révélant probablement une bande structurée agissant à grande échelle", apprend la municipalité.

Appel à témoins lancé

Des plaintes sont donc déposées, et les vidéos des caméras sont exploitées par les forces de l'ordre. "Des mesures de protection renforcées seront mises en place lors des réparations."

La Ville lance de son côté un appel à témoins. Si vous avez aperçu un ou des véhicules suspects vers 20h45 ou 21h dans ces quartiers, vous êtes invités à contacter la police municipale d'Hérouville-Saint-Clair.

