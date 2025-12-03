Calvados. Ce qui va changer dans le secteur du tourisme en 2026

L'assemblée départementale du Calvados a décidé de mettre en place une nouvelle taxe pour 2026 : la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour. Elle est fixée à 10% du montant de la taxe de séjour déjà existante. Plus de 90 % des départements français l'appliquent déjà, et elle concernera bientôt tous les hébergements touristiques du territoire.

Concrètement, cette taxe sera payée par les personnes qui passent une nuit dans le Calvados : hôtels, campings, chambres d'hôtes, locations entre particuliers, ports de plaisance… toutes les catégories d'hébergement sont concernées.

Certaines personnes resteront toutefois exonérées : les moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers embauchés dans la commune, les personnes hébergées en urgence ou temporairement relogées, et celles qui occupent des logements au loyer très faible.

L'argent collecté servira entièrement à améliorer l'accueil des visiteurs et à financer des actions pour rendre le territoire plus attractif : modernisation des équipements, entretien des sites touristiques, soutien aux initiatives locales, etc.

Un enregistrement obligatoire des meublés de tourisme dès 2026

Autre changement à venir : dès 2026, les règles pour les meublés de tourisme vont évoluer. L'Etat va lancer, dès le mois de juin prochain, un portail national unique. Tous les propriétaires de meublés devront y enregistrer leur logement, et cela deviendra obligatoire partout en France.

L'objectif est simple : rendre les démarches plus claires, mieux accompagner les propriétaires et garantir aux visiteurs une offre de qualité.

Avec ces nouvelles mesures, le Calvados espère continuer à attirer de nombreux touristes tout en facilitant la vie des acteurs du secteur.