En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction

Loisir. Dans le quartier Saint-Michel de Flers dans l'Orne, la recyclerie des Fourmis vertes anime la deuxième édition de son terrain d'aventure pour initier les enfants à la construction. Jusqu'au 22 août, les jeunes bricoleurs peuvent fabriquer leur propre cabane avec des matériaux de réemploi. 

Publié le 22/08/2025 à 08h50 - Par Martin Patry
Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction
Dans le quartier Saint-Michel, chaque enfant peut fabriquer sa cabane en autonomie. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Certains n'ont que 7 ans mais manipulent déjà marteau, scie et visseuse. Pendant trois jours, la recyclerie des Fourmis vertes et les Maisons d'activités de Flers Agglo proposent aux enfants de s'initier à la construction à travers la deuxième édition du terrain d'aventure. "On leur apprend à utiliser les outils pour scier, clouer et visser. Les enfants passent un permis et ensuite ils sont libres de construire ce qu'ils veulent, généralement des cabanes", sourit Cécile Bonneau, chargée de projet pour la recyclerie des Fourmis vertes. 

A lire aussi. Solidarité. Pour mieux manger, Flers Agglo lance à la rentrée sa sécurité sociale alimentaire

Promouvoir le réemploi de matériaux

Sur le chantier, Christelle, 7 ans, s'applique pour mettre sa nouvelle maison sur pieds. "Je fais le sol avec du bois, je ne m'ennuie pas", confie la jeune fille. De son côté, Mohammed, 13 ans, a opté pour une cabane à deux étages. "C'est un super terrain pour les enfants. Il y a du monde, on est en sécurité et personne ne nous dérange", explique-t-il. 

Pas de repos pour les jeunes participants qui s'entraident sur les chantiers !Pas de repos pour les jeunes participants qui s'entraident sur les chantiers ! - Tendance Ouest

A lire aussi. Insolite. Cette commune de la Manche l'a fait ! Des arbres fruitiers en ville, pour que tout le monde se serve gratuitement

Pour construire leurs cabanes, les jeunes bricoleurs utilisent principalement des palettes en bois mais aussi des tapis et du tissu. "Ce sont des matériaux que l'on retrouve à la recyclerie, précise Cécile Bonneau. L'objectif, c'est d'initier les jeunes à la construction tout en les sensibilisant au fait que l'on peut faire plein de choses avec des matériaux qui sont destinés à partir à la poubelle", conclut-elle. Gratuit, le terrain d'aventure, se tient jusqu'à 17h30, vendredi 22 août.

Les jeunes bricoleurs en action dans notre reportage

Galerie photos
Pas de repos pour les jeunes participants qui s'entraident sur les chantiers ! - Tendance Ouest

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple