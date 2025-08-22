Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction

Certains n'ont que 7 ans mais manipulent déjà marteau, scie et visseuse. Pendant trois jours, la recyclerie des Fourmis vertes et les Maisons d'activités de Flers Agglo proposent aux enfants de s'initier à la construction à travers la deuxième édition du terrain d'aventure. "On leur apprend à utiliser les outils pour scier, clouer et visser. Les enfants passent un permis et ensuite ils sont libres de construire ce qu'ils veulent, généralement des cabanes", sourit Cécile Bonneau, chargée de projet pour la recyclerie des Fourmis vertes.

Promouvoir le réemploi de matériaux

Sur le chantier, Christelle, 7 ans, s'applique pour mettre sa nouvelle maison sur pieds. "Je fais le sol avec du bois, je ne m'ennuie pas", confie la jeune fille. De son côté, Mohammed, 13 ans, a opté pour une cabane à deux étages. "C'est un super terrain pour les enfants. Il y a du monde, on est en sécurité et personne ne nous dérange", explique-t-il.

Pas de repos pour les jeunes participants qui s'entraident sur les chantiers ! - Tendance Ouest

Pour construire leurs cabanes, les jeunes bricoleurs utilisent principalement des palettes en bois mais aussi des tapis et du tissu. "Ce sont des matériaux que l'on retrouve à la recyclerie, précise Cécile Bonneau. L'objectif, c'est d'initier les jeunes à la construction tout en les sensibilisant au fait que l'on peut faire plein de choses avec des matériaux qui sont destinés à partir à la poubelle", conclut-elle. Gratuit, le terrain d'aventure, se tient jusqu'à 17h30, vendredi 22 août.