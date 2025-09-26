En ce moment Team LORDE
Environnement. La recyclerie Les Fourmis Vertes, basée à Landisacq, organise le festival de la Récup au forum de Flers, vendredi 26 et samedi 27 septembre. L'objectif est notamment de sensibiliser le grand public au réemploi des matériaux.

Publié le 26/09/2025 à 14h13 - Par Martin Patry
Flers. "Faire du réemploi solidaire une fête" : le festival de la Récup débarque au forum
L'équipe de la recyclerie Les Fourmis Vertes organise le festival de la récup, à Flers, les 26 et 27 septembre. - Martin Patry

Des concerts, du théâtre, des jeux et même une boutique éphémère… Voilà ce qui attend le public du festival de la Récup, au forum de Flers, vendredi 26 et samedi 27 septembre. L'événement est organisé par la recyclerie Les Fourmis Vertes, basée à Landisacqn tout proche de Flers. "L'objectif, c'est d'abord de nous délocaliser pour toucher un nouveau public, raconte Cécile Bonneau, chargée de projet à la recyclerie. Beaucoup de personnes ne nous connaissent pas car ils ne vont pas jusqu'à Landisacq", poursuit-elle.

• A lire aussi. Flers. Des cabanes en matériaux de réemploi pour initier les enfants à la construction

Sensibiliser au réemploi

L'équipe de la recyclerie espère également sensibiliser la population au réemploi des matériaux. "On veut montrer tout ce que l'on peut faire avec le réemploi en lui donnant un aspect créatif. Tous les artistes qui sont programmés ont une fibre réemploi, que ce soit dans leurs costumes ou leurs discours", explique Cécile Bonneau.

Le festival est d'abord ouvert aux scolaires, vendredi 26 septembre. L'événement, gratuit, est ouvert à tous de 10h à 1h du matin, samedi 27 septembre.

