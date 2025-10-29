En ce moment Undressed SOMBR
Flers. Des jouets gratuits et des vélos à prix solidaire sous le marché couvert

Solidarité. Le marché couvert de Flers héberge un grand marché de l'occasion, mercredi 29 et jeudi 30 octobre. Organisé par la recyclerie des Fourmis vertes, l'association AGIR La Redingote, le SIRTOM de la région Flers-Condé, All livres, l'AIFR, la ludothèque Jeux et cie ainsi que Flers Agglo, l'événement met en vente de nombreux objets à petits prix.

Publié le 29/10/2025 à 17h21 - Par Martin Patry
Flers. Des jouets gratuits et des vélos à prix solidaire sous le marché couvert
L'association des Fourmis vertes fait partie des organisateurs du grand marché de l'occaz', à Flers. - Martin Patry

Vélos d'occasion, jouets gratuits… C'est le moment de faire des bonnes affaires sous le marché couvert de Flers ! Pendant deux jours, mercredi 29 et jeudi 30 octobre, les Fourmis Vertes organisent le marché de l'occaz' avec Agir La Redingote, All-Livres et la ludothèque.

Des objets à un euro le kilo

Le marché est ouvert de 16h30 à 19h les deux jours. Des objets à un euro le kilo sont proposés à la vente, tout comme des jeux et des vélos à prix solidaires. L'association A.G.I.R La Redingote propose quant à elle des vêtements à un euro l'unité. Des jouets sont également distribués gratuitement.

