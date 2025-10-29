Flers. Des jouets gratuits et des vélos à prix solidaire sous le marché couvert

Vélos d'occasion, jouets gratuits… C'est le moment de faire des bonnes affaires sous le marché couvert de Flers ! Pendant deux jours, mercredi 29 et jeudi 30 octobre, les Fourmis Vertes organisent le marché de l'occaz' avec Agir La Redingote, All-Livres et la ludothèque.

Des objets à un euro le kilo

Le marché est ouvert de 16h30 à 19h les deux jours. Des objets à un euro le kilo sont proposés à la vente, tout comme des jeux et des vélos à prix solidaires. L'association A.G.I.R La Redingote propose quant à elle des vêtements à un euro l'unité. Des jouets sont également distribués gratuitement.