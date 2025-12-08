En ce moment On top of the world Imagine Dragons
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sécurité routière. La commune de Flers labellisée "Ville prudente 3 cœurs"

Société. La Ville de Flers s'est vue remettre le label "Ville Prudente 3 cœurs" par l'association Prévention routière au Salon des maires à Paris, mardi 18 novembre. Le label existe depuis 2018 en France.

Publié le 08/12/2025 à 14h52 - Par Martin Patry
Sécurité routière. La commune de Flers labellisée "Ville prudente 3 cœurs"
La Ville de Flers est labellisée Ville prudente 3 coeurs. - Flers Agglo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une belle récompense pour la Ville de Flers. Mardi 18 novembre, la commune a été labellisée "Ville prudente 3 cœurs" par l'association Prévention routière. Lancé en 2018, le label comprend de nombreux critères comme les aménagements routiers pour réduire les risques d'accident ainsi que les actions d'information et de sensibilisation envers la population.

De nombreux aménagements

Le label dispose de cinq niveaux de labellisation selon l'implication de la commune. La Ville de Flers affiche aujourd'hui le niveau 3 grâce aux nombreux aménagements réalisés pour rendre la circulation plus sûre. Toutes les rues aux abords des écoles sont désormais en zone 30km/h, tout comme d'autres rues du centre-ville. La mise en place de la vidéoprotection a permis de faire baisser les comportements à risque.

La Ville a également installé des arceaux vélo en amont des passages piétons, en remplacement de places de stationnement réservées aux voitures, sur les axes routiers les plus importants. L'objectif est d'offrir une meilleure visibilité des piétons aux automobilistes.

Adopter les bons réflexes

Aux abords des écoles flériennes desservies par des passages piétons, des adultes équipés de gilets jaunes surveillent les écoliers. Chaque année, les élèves de CM2 scolarisés dans les établissements de Flers sont d'ailleurs formés au permis piéton par la gendarmerie.

La Ville organise également des séances de remise à niveau des réflexes de conduite à destination des séniors. Depuis la création du label, 687 communes françaises ont été récompensées par l'association Prévention routière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sécurité routière. La commune de Flers labellisée "Ville prudente 3 cœurs"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple