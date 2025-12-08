Sécurité routière. La commune de Flers labellisée "Ville prudente 3 cœurs"

Une belle récompense pour la Ville de Flers. Mardi 18 novembre, la commune a été labellisée "Ville prudente 3 cœurs" par l'association Prévention routière. Lancé en 2018, le label comprend de nombreux critères comme les aménagements routiers pour réduire les risques d'accident ainsi que les actions d'information et de sensibilisation envers la population.

De nombreux aménagements

Le label dispose de cinq niveaux de labellisation selon l'implication de la commune. La Ville de Flers affiche aujourd'hui le niveau 3 grâce aux nombreux aménagements réalisés pour rendre la circulation plus sûre. Toutes les rues aux abords des écoles sont désormais en zone 30km/h, tout comme d'autres rues du centre-ville. La mise en place de la vidéoprotection a permis de faire baisser les comportements à risque.

La Ville a également installé des arceaux vélo en amont des passages piétons, en remplacement de places de stationnement réservées aux voitures, sur les axes routiers les plus importants. L'objectif est d'offrir une meilleure visibilité des piétons aux automobilistes.

Adopter les bons réflexes

Aux abords des écoles flériennes desservies par des passages piétons, des adultes équipés de gilets jaunes surveillent les écoliers. Chaque année, les élèves de CM2 scolarisés dans les établissements de Flers sont d'ailleurs formés au permis piéton par la gendarmerie.

La Ville organise également des séances de remise à niveau des réflexes de conduite à destination des séniors. Depuis la création du label, 687 communes françaises ont été récompensées par l'association Prévention routière.