Gastronomie. Isigny Sainte-Mère glane 22 médailles au Concours international de Lyon

L'excellence des beurres, crèmes et fromages normands a encore été récompensée, et notamment celle d'Isigny Sainte-Mère. La coopérative normande était présente au Concours international de Lyon, qui a dévoilé son palmarès le 5 décembre. Elle revient avec 22 médailles dans son escarcelle, après s'être soumise à l'avis du jury international. Soit une de plus que l'an passé.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques produits remplis de gourmandise et primés de la médaille d'or : le beurre de baratte doux 250g, la mimolette demi-vieille portion, le camembert pyrogravé 250g, le pont-l'évêque AOP 350g, le fromage frais à la vanille de Madagascar ou encore la crème fraîche 30%.