Périphérique de Caen. Route coupée après un accident : sept personnes impliquées dont un enfant de 12 ans

Les pompiers sont intervenus sur le périphérique de Caen, dans le sens extérieur, à partir de midi ce dimanche 7 décembre. C'est au niveau de Bretteville-sur-Odon que deux véhicules se sont percutés, impliquant sept personnes dans l'accident.

Un enfant de 12 ans transporté au CHU de Caen

Après un bilan, il s'est avéré que tout le monde était indemne, sauf un enfant de 12 ans, transporté au CHU de Caen après un bilan du Samu, et considéré comme "blessé léger".

Intervention de la police et de la DIRNO, circulation coupée

La police nationale et la DIRNO, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, se sont rendues sur place. Le temps de l'intervention, la route a été coupée sur les deux voies.