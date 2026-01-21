En ce moment 12 to 12 SOMBR
Saint-Lô. Mobilisation : les Jeunes agriculteurs accrochent des drapeaux sur les grilles de la préfecture

Agriculture. Les Jeunes agriculteurs de la Manche sont venus pavoiser les grilles de la préfecture de la Manche à Saint-Lô, mercredi 21 janvier. Des drapeaux européens ont été accrochés aux grilles pour exprimer leur mécontentement.

Publié le 21/01/2026 à 17h31 - Par Thibault Lecoq
Les Jeunes agriculteurs de la Manche se sont mobilisés devant la préfecture de Saint-Lô, mercredi 21 janvier. - Thiery Valoi

Les agriculteurs de la Manche sont en colère. Les sujets ne manquent pas : accord commercial avec le Mercosur, concurrence déloyale ou encore gestion des maladies bovines. Mercredi 21 janvier, une trentaine de Jeunes agriculteurs sont allés pavoiser les grilles de la préfecture à Saint-Lô avec des drapeaux européens. Cette action a lieu la veille de la venue de la ministre de l'agriculture dans la Manche, jeudi 22 janvier. 

Ils manifestent contre l'accord du Mercosur.Ils manifestent contre l'accord du Mercosur. - Thiery Valoi

L'accord suspendu

Cette action a aussi eu lieu lors du vote des députés européens à Bruxelles, qui ont validé le fait de porter un recours devant la cour de justice de l'Union Européenne, ce qui suspend l'application de l'accord. Les députés ont voté pour ce recours avec seulement 10 voix d'avance.

L'Union européenne est au cœur de la mobilisation.L'Union européenne est au cœur de la mobilisation. - Thierry Valoi

