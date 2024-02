Saint-Lô. Crise agricole : la Confédération paysanne bloque un supermarché

Des membres de la Confédération paysanne de la Manche bloquaient les entrées du supermarché Intermarché de Saint-Lô avec des tracteurs ce vendredi 9 février en matinée.

Une action d'une trentaine de manifestants pour des prix rémunérateurs face à la pression de la grande distribution et à la concurrence des importations et pour une reconnaissance aussi des bonnes pratiques de l'agriculture biologique. Le syndicat dénonce aussi les accords de libre-échange, les obligations administratives excessives et mesures sanitaires inadaptées.

Contrôles de l'origine des fruits et légumes dans une grande surface

Pendant ce temps-là, des opérations de contrôles étaient menées par les agents de la Direction départementale de la protection des populations de la Manche dans un supermarché U de Condé-sur-Vire.

Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas tromperie du consommateur sur l'origine française indiquée ou de l'usage inapproprié du logo ou drapeau français des fruits et légumes ou produits emballés.

Un plan de lutte contre les fraudes sur les denrées alimentaires fait partie des annonces du gouvernement en soutien à la filière agricole après les manifestations des agriculteurs.

Opération de contrôle dans un supermarché à Condé-sur-Vire.