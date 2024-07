Manche. Cindy, Tahitienne normande, veut monter une ferme pédagogique !

Cindy Gelas s'est envolée depuis la Polynésie pour la Normandie il y a plus de deux ans maintenant, pour se former à l'élevage laitier avec pour ambition de créer la première ferme pédagogique de Polynésie, et développer l'élevage laitier. Elle a suivi sa formation dans une exploitation agricole de Bricqueville-sur-Mer.

Cindy a des racines manchoises, car son grand-père avait un élevage laitier près de Saint-Lô avant de partir vers ces îles du Pacifique Sud. A 44 ans, celle qui a décroché son brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole a nommé son projet la Tahitienne normande.

Le projet de Cindy a été sélectionné parmi sept autres, catégorie meilleures innovations dans l'élevage bovin par La France Agricole. Le prix sera décerné le 18 septembre au Space de Rennes le salon international de l'élevage.