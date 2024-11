Manche. Les agriculteurs contrôlent l'origine des produits des cuisines centrales

Les actions des agriculteurs se poursuivent, après la Coordination Rurale hier. Mercredi 27 novembre après-midi les agriculteurs de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (Fdsea) et des Jeunes Agriculteurs (JA) de la Manche, sont allés contrôler l'origine des produits et l'approvisionnement des cuisines centrales de Cherbourg-en-Cotentin, Granville et Saint-Lô. Les contrôles se sont poursuivis dans les cuisines du Conseil départemental et chez McDonald's.

La loi Egalim impose en effet des règles strictes sur les produits issus de l'agriculture biologique et sur l'approvisionnement local. Au terme d'une visite dans les chambres froides de la cuisine centrale du centre-Manche à Saint-Lô, les agriculteurs ont pu constater que les produits répondent bien à la loi et que le cahier des charges est respecté selon les syndicats agricoles.

Olivier Ravec, directeur adjoint et responsable des achats du GIP de restauration collective du centre-Manche.

Dans la cuisine centrale du centre-Manche, ce sont quotidiennement 3 500 repas qui sont confectionnés.