Orne. Katapult : un dispositif pour accompagner les projets d'entreprises aux impacts sociaux et environnementaux

Mardi 20 janvier, plusieurs curieux sont venus assister à la dernière réunion d'information organisée dans l'Orne, à Flers. Jusqu'au 22 février 2026, l'ADRESS Normandie ouvre son appel à projets annuel pour intégrer Katapult, un parcours d'incubation dédié aux entrepreneurs de la région. "Cela pourrait m'apporter des contacts et une communauté", confie Anne Cauchard, qui a récemment lancé son entreprise.

Un an d'accompagnement

Au total, 30 projets présentant un fort impact social, environnemental et économique seront accompagnés pendant un an grâce à Katapult. "Nous proposons une quinzaine de formations autour de la création d'entreprise mais aussi un rendez-vous mensuel avec un chargé d'accompagnement, du mentorat et de la communication", énumère Elisa Tofoni, chargée d'accompagnement.

Mardi 20 janvier, deux lauréats d'éditions précédentes sont venus témoigner de leur expérience. "Quand j'ai candidaté il y a deux ans, le projet n'était qu'au stade d'idée. Aujourd'hui, nous avons trois chaufferies en cours de construction et qui seront bientôt mises en service pour alimenter des Ehpad et des établissements communaux", livre Gaspard Perreau, de l'entreprise Combo. Pour espérer bénéficier de Katapult, il faut envoyer sa candidature jusqu'au 22 février sur le site de l'ADRESS Normandie.