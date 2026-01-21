En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Flers. Circulation perturbée dans le centre-ville avec le passage de convois exceptionnels

Mobilité. Dans la matinée du jeudi 22 janvier, plusieurs convois exceptionnels vont traverser le centre-ville de Flers. Le stationnement est interdit dans une partie de la rue de Domfront.

Publié le 21/01/2026 à 17h10 - Par Lucie Peudevin
Quatre convois exceptionnels vont traverser le centre-ville de Flers pour se rendre en Bretagne. - Le Courrier Cauchois - Illustration

En route vers la Bretagne, quatre convois exceptionnels transportant des pièces pour l'industrie navale traversent le centre-ville de Flers, depuis mercredi 21 janvier. La circulation va de nouveau être perturbée jeudi 22 janvier avec le passage des derniers camions.

Des ralentissements à prévoir

Des ralentissements sont à prévoir dans le centre-ville. Il est également interdit de stationner dans une partie de la rue de Domfront jusqu'à midi, jeudi 22 janvier. Une signalisation a été mise en place.

