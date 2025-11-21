Culture. "Livres en braille, albums sans texte…" : la médiathèque de Flers célèbre la Semaine de l'édition jeunesse accessible

En ce moment Formidable STROMAE
Culture. La médiathèque de Flers donne le coup d'envoi, samedi 22 novembre, de la Semaine de l'édition jeunesse accessible. A cette occasion, l'établissement fait découvrir son fond jeunesse accessible, composé de près de 400 ouvrages adaptés, à travers des ateliers langue des signes et des rencontres avec des artistes en situation de handicap.

Publié le 21/11/2025 à 15h52 - Par Lucie Peudevin
Les médiathèques de Flers Agglo proposent un fonds de 400 ouvrages accessibles aux enfants en situation de handicap. - Courtoisie

Depuis samedi 22 novembre, la médiathèque de Flers célèbre la Semaine de l'édition jeunesse accessible. Lors de cette opération, la médiathèque met en avant son fonds de près de 400 ouvrages spécialement adaptés aux personnes en situation de handicap. En place depuis un an, ce fonds de livres a pour objectif de faciliter l'accès à la lecture aux enfants de 3 à 12 ans, quels que soient leurs handicaps.

"Livres en braille, albums sans texte…"

Disponible toute l'année, ce fonds de livres jeunesse accessible a été créé afin que chaque enfant puisse profiter, près de chez lui, d'une littérature inclusive. Parmi les supports de lecture : "Livres en braille, albums sans texte, livres audios, livres syllabiques, ou encore avec des polices accessibles, énumère Nadège Gahéry, responsable de la politique documentaire à la médiathèque. Nous avons aussi des outils de compensation comme des lampes ou des lecteurs avec des touches simples pour faciliter la manipulation."

Nadège Gahéry sur le sujet

Pour ce faire, la médiathèque collabore avec "des éditeurs atypiques comme M'inspire ou Les Doigts qui rêvent pour rendre la lecture accessible à tous", précise la responsable. Une navette spéciale assure le prêt de ces ouvrages sur l'ensemble des bibliothèques du territoire de Flers Agglo.

Visite, atelier musical et rencontre au programme

Pour faire connaître ces ouvrages, la médiathèque de Flers organise lors de cette semaine spéciale de nombreuses animations en plus des visites pour les groupes scolaires. Par exemple, les parents et les enfants dès 2 ans sont invités, samedi 22 novembre, à un atelier musical "Des signes moi une chanson" pour apprendre la langue des signes française en musique.

Les murs de la médiathèque accueillent également l'exposition des œuvres de "Loris Kerdellant, un artiste autodidacte et polyhandicapé", précise Nadège Gahéry. L'artiste conclura cette semaine de l'édition jeunesse accessible, samedi 29 novembre, avec un temps d'échanges entre lui et sa mère Sophie Kerdellant, fondatrice de l'association Le Monde de Loris. L'occasion pour lui de partager son parcours de vie marqué par le syndrome de Sturge-Weber, maladie congénitale de la peau et du système nerveux.

Les animations sont gratuites, sur réservation auprès de la médiathèque de Flers.

