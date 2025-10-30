Flers. Cyberharcèlement, protection des données… Les adolescents sensibilisés à l'utilisation du numérique

Le Point info jeunes de Flers Agglo sensibilise les enfants et les adolescents à l'utilisation du numérique. Depuis le mois d'octobre et jusqu'à la fin du mois de novembre, une trentaine d'ateliers sont organisés pour aborder avec eux les thématiques du cyberharcèlement, de la protection des données, de la diffusion de fausses informations ou encore de l'impact des écrans sur le sommeil et la concentration.

Des alternatives aux écrans

Jeudi 23 octobre, le Point info jeunes a également organisé une journée dédiée aux alternatives aux écrans à laquelle une centaine d'enfants ont participé. "L'objectif était qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir des activités manuelles et sportives : initiation au hip-hop, animation autour des Lego, atelier cuisine, peinture ou encore jeux de société", écrit Flers Agglo. Au total, les enfants et adolescents présents, répartis en petits groupes, ont participé à huit ateliers de 30 minutes.

Jusqu'à la fin du mois de novembre, des temps d'échanges avec les parents sur le paramétrage des outils numériques ainsi que des échanges avec leurs enfants sur ces sujets sont également prévus.