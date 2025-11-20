En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. "Beaucoup pensent qu'ils ne sont plus productifs" : cette entreprise donne leur chance aux personnes handicapées

Economie. Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'entreprise adaptée Adap entreprise 61 a ouvert les portes de son site à Alençon, mercredi 19 novembre. L'objectif était notamment de présenter ses différents métiers aux personnes en situation de handicap.

Publié le 20/11/2025 à 11h04, mis à jour le 20/11/2025 à 11h05 - Par Martin Patry
Alençon. "Beaucoup pensent qu'ils ne sont plus productifs" : cette entreprise donne leur chance aux personnes handicapées
Mickael Denie, directeur de l'Adap entreprise 61, a accueilli plusieurs visiteurs en situation de handicap, mercredi 19 novembre. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Donner leur chance aux travailleurs en situation de handicap, c'est l'objectif des entreprises dites adaptées, dont le personnel est constitué à 55% de personnes handicapées. Dans l'Orne, Adap entreprise 61, rattachée à Ornéode, fait partie de ces sociétés. "Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en situation de handicap, pensent qu'ils ne peuvent plus être productifs, lance son directeur, Mickael Denie. Ils appréhendent de retourner sur le marché du travail et les entreprises adaptées peuvent être un tremplin pour eux."

"Tout le temps en arrêt maladie"

Sur ses cinq sites ornais, Adap entreprise 61 travaille dans le câblage, le ferroviaire ou encore la récupération de pièces automobiles. "Tous les métiers peuvent s'ouvrir aux entreprises adaptées", affirme Mickael Denie. Lors d'une journée portes ouvertes, mercredi 19 novembre, plusieurs visiteurs sont venus découvrir les différentes professions proposées par l'entreprise.

C'est le cas de Catherine, 54 ans, licenciée pour inaptitude en 2018. "J'ai ensuite rebondi et j'ai suivi une formation d'employée administrative et d'accueil", explique-t-elle. La quinquagénaire cherche aujourd'hui un emploi. "La plupart des entreprises ont déjà leur quota de travailleurs handicapés. Quand on a une reconnaissance de travailleur en situation de handicap, beaucoup de personnes pensent que l'on sera toujours en arrêt maladie. C'est compliqué de se promener avec ça sur le dos", déplore-t-elle avant de saluer l'existence des entreprises adaptées. 

Notre reportage sur le sujet

Des animations dans l'Orne

Jeudi 20 novembre, l'entreprise adaptée Anaïs-Cerisé organise à son tour des animations autour de l'emploi des personnes handicapées. Un atelier est notamment organisé en présence du préfet de l'Orne. Du côté de Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers, un temps d'échange sur la désinsertion professionnelle est également prévu. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. "Beaucoup pensent qu'ils ne sont plus productifs" : cette entreprise donne leur chance aux personnes handicapées
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple