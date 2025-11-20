Alençon. "Beaucoup pensent qu'ils ne sont plus productifs" : cette entreprise donne leur chance aux personnes handicapées

Donner leur chance aux travailleurs en situation de handicap, c'est l'objectif des entreprises dites adaptées, dont le personnel est constitué à 55% de personnes handicapées. Dans l'Orne, Adap entreprise 61, rattachée à Ornéode, fait partie de ces sociétés. "Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en situation de handicap, pensent qu'ils ne peuvent plus être productifs, lance son directeur, Mickael Denie. Ils appréhendent de retourner sur le marché du travail et les entreprises adaptées peuvent être un tremplin pour eux."

"Tout le temps en arrêt maladie"

Sur ses cinq sites ornais, Adap entreprise 61 travaille dans le câblage, le ferroviaire ou encore la récupération de pièces automobiles. "Tous les métiers peuvent s'ouvrir aux entreprises adaptées", affirme Mickael Denie. Lors d'une journée portes ouvertes, mercredi 19 novembre, plusieurs visiteurs sont venus découvrir les différentes professions proposées par l'entreprise.

C'est le cas de Catherine, 54 ans, licenciée pour inaptitude en 2018. "J'ai ensuite rebondi et j'ai suivi une formation d'employée administrative et d'accueil", explique-t-elle. La quinquagénaire cherche aujourd'hui un emploi. "La plupart des entreprises ont déjà leur quota de travailleurs handicapés. Quand on a une reconnaissance de travailleur en situation de handicap, beaucoup de personnes pensent que l'on sera toujours en arrêt maladie. C'est compliqué de se promener avec ça sur le dos", déplore-t-elle avant de saluer l'existence des entreprises adaptées.

Des animations dans l'Orne

Jeudi 20 novembre, l'entreprise adaptée Anaïs-Cerisé organise à son tour des animations autour de l'emploi des personnes handicapées. Un atelier est notamment organisé en présence du préfet de l'Orne. Du côté de Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers, un temps d'échange sur la désinsertion professionnelle est également prévu.