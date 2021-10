Journée nationale de sensibilisation handicap dans les écoles

Dans l’orne, l’éducation nationale accueille 973 élèves handicapés, âgés de moins de 16 ans, dont 320 nécessitent un accompagnement par un auxiliaire de vie, hélas trop souvent sous statut précaire. Leur titularisation a néanmoins modestement débuté: 11 sont désormais "assistants de scolarisation".

Depuis la loi de 2005, l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap est assurée chez les plus jeunes, par les "Clis", et dans le second degrés par les "Ulis"; y compris dans l'Orne: 2 classes en lycée professionnel.

François Lacan, inspecteur d’académie de l’Orne s’est aujourd'hui rendu successivement au Lycée Maréchal Leclerc à Alençon, puis à l’école Desnos.

Pour lui: "ce dispositif doit perdurer, s'amplfier" ... tant "l'attente est extrêment grande de la part de familles".

