Alençon. Des élèves de petite section vont parler anglais tous les matins à la rentrée prochaine

C'est une première dans l'Orne, une seconde en Normandie. Calqué sur l'exemple déjà en place à l'école Saint Sever-Saint Clément de Rouen, l'ensemble scolaire Saint-François-de-Sales à Alençon va créer une promotion polyglotte à la rentrée de septembre 2025. Une classe de petite section, qui va compter jusqu'à 20 élèves, aura une immersion totale en anglais pendant 3h tous les matins avec un intervenant en langues.

"Pas un cours d'anglais"

"Ce n'est pas un cours d'anglais, mais une coanimation avec l'enseignante", commence Valérie Roustel, cheffe de l'établissement pour le premier degré. Et de poursuivre : "En maternelle, vous avez les rituels des jours de la semaine. On peut imaginer les faire le lundi en français et le mardi en anglais. On peut imaginer aussi tout ce qui est autour du goûter ou du passage aux toilettes en anglais, ou encore un temps d'arts plastiques." Le but est de baigner les enfants dans la langue, pendant les cours comme pendant les temps de récréation.

Une continuité au collège

Ces interventions en anglais se poursuivront jusqu'à leur arrivée au collège, où une continuité sera établie. Il n'y aura pas de classe polyglotte chaque année. "Le projet est de la redémarrer tous les 3 ans, à la fin d'un cycle", explique Valérie Roustel. Les autres classes de primaire auront également une intervention en anglais avec un second intervenant, à raison d'une demi-heure par jour.

La classe est prisée. Parmi les enfants déjà inscrits, la majorité a "des parents qui voyagent beaucoup ou avec de la famille à l'étranger". D'autres parents sont simplement concernés pour le futur de leur enfant.

Pour plus de renseignements, une porte ouverte est organisée samedi 24 mai de 9h à 12h.