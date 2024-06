Orne. Opération "Fermes ouvertes" : plus de 2 000 écoliers chez des agriculteurs

Ils habitent dans un département rural, mais beaucoup n'ont jamais mis les pieds dans une ferme… Depuis le 21 mai, plus de deux mille petits écoliers ornais, de maternelle et de primaire, participent à l'opération "Fermes ouvertes", créée en 1990 pour promouvoir les métiers de l'agriculture auprès des enfants, des enseignants et des parents d'élèves.

Cette année, 2 114 scolaires y participent. Les écoliers embarquent dans un bus devant leur école pour aller découvrir l'activité agricole et en savoir plus sur le métier d'agriculteur, à l'initiative du syndicat agricole FDSEA. Tous sont accueillis pour une demi-journée sur une soixantaine d'exploitations à travers tout le département.

Les écoliers rencontrent les bovins de l'exploitation agricole.

Par exemple, lundi 3 juin, des écoliers de l'école Ferry d'Alençon se sont rendus au GAEC Champ Germain, à Tanville. Cette exploitation produit du lait. "Les deux tiers de la surface de la ferme produisent de l'herbe pour nourrir les animaux", explique l'agriculteur Loïc Ernoux, assailli de questions par les enfants, dont certains ont découvert comment un robot faisait pour traire les vaches. Mais aussi à quoi pouvait bien servir le lait récolté. Et beaucoup se sont extasiés à la rencontre de tout petits veaux.

Ecoutez ici le reportage des écoliers à la ferme : Impossible de lire le son.

Ces visites d'écoliers dans les fermes se poursuivent jusqu'au 14 juin. De retour en classe, certains enseignants font participer leur classe à un concours : à l'aide de dessins ou de maquettes, les écoliers doivent reconstituer la fresque de la chronologie du fonctionnement d'une ferme : la traite, les soins aux animaux, les travaux des champs, la partie administrative. Un jury doit délibérer et des visites de l'Ecomusée du Perche ou du Haras du Pin sont à remporter…