Orne. Elle veut aider les personnes en situation de handicap avec son chien

Santé. Actuellement en formation d'éducatrice spécialisée à Alençon, Amandine Tessier souhaite améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. En septembre, elle a adopté Atome, un golden retriever qui l'accompagnera dans ses missions dès le 31 octobre.

Publié le 24/10/2025 à 08h59 - Par Martin Patry
Avec Atome, Amandine Tessier espère améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. - Martin Patry

Il s'appelle Atome et il est "très câlin", sourit Amandine Tessier, étudiante à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS) de La Croix-Rouge compétence d'Alençon, en pointant du doigt les photos d'un jeune golden retriever. Dès le 31 octobre, Atome accompagnera l'étudiante, actuellement en alternance, dans ses différentes missions professionnelles.

Apporter un soutien émotionnel

Adopté au mois de septembre, Atome aura pour mission d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. "Le chien peut apporter un soutien émotionnel, une présence, résume Amandine Tessier, porteuse du projet. Un jour, je suis venue au travail avec mon chien et j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai constaté une libération de la parole et un vrai climat de confiance", poursuit l'étudiante avant d'ajouter qu'Atome était attendu avec impatience au sein de son institution.

Le nom du chien n'a pas été choisi au hasard. "C'est un nom facile à prononcer, même pour les personnes qui ont du mal à parler", explique-t-elle. Les personnes accompagnées pourront également emmener Atome en promenade. "Il faut d'abord acheter du matériel spécifique car il y a beaucoup de résidents qui n'ont pas la possibilité de tenir une laisse avec les mains", poursuit la porteuse du projet, qui espère encore récolter 3 000 euros grâce à une cagnotte en ligne.

