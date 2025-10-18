En Normandie. La comète Lemmon sera visible à l'œil nu : quand et comment l'observer avant qu'elle ne disparaisse pour 1 000 ans ?

Depuis quelques nuits, un objet cosmique attire les regards : la comète C/2025 A6 (Lemmon) traverse notre ciel avec suffisamment de luminosité pour être aperçue sans instrument. Elle est déjà visible depuis la Normandie. Mais attention : ce rendez-vous céleste est éphémère et pourrait ne pas se reproduire avant l'an 3175.

Découverte, trajectoire, et promesses d'un astre lumineux

La comète Lemmon a été repérée en janvier dernier grâce à l'observatoire Mount Lemmon en Arizona. Parmi les nombreuses comètes qui croisent le système solaire, seules quelques-unes développent une brillance suffisante pour être perçues à l'œil nu, et Lemmon en fait partie.

Selon les astronomes, sa queue est déjà bien formée et active, ce qui permet de tracer sa trajectoire avec assez de précision, malgré l'imprévisibilité habituelle de ces corps célestes. Elle évolue favorablement vers une luminosité maximale autour du 21 octobre.

Pourquoi elle disparaîtra pendant plus d'un millénaire

Lorsque Lemmon passera à son plus proche de la Terre, elle se trouvera à environ 90 millions de kilomètres. Son orbite actuelle est estimée à environ 1 350 ans, mais après son passage près du Soleil, elle sera perturbée gravitationnellement et sa nouvelle période orbitale deviendra d'environ 1 150 ans.

Ainsi, si vous ne l'observez pas avant fin octobre, ce sera plus d'un millénaire que la comète restera invisible pour nos yeux terrestres.

Le 21 octobre : le moment idéal à ne pas manquer

La date à retenir est le 21 octobre 2025. Coïncidant avec la nouvelle lune, ce moment offre un ciel naturellement assombri, sans l'éclairage lunaire gênant. Dans ces conditions, la comète pourrait sembler plus brillante encore.

A ce stade, elle est surtout visible à l'aube, mais sa trajectoire progresse vers des heures de visibilité en soirée. Depuis la Normandie, le spectacle sera alors accessible à plus de curieux.

Conseils pour bien observer la comète depuis la Normandie

Choisissez un site éloigné des villes pour limiter la pollution lumineuse.

Orientez votre regard vers le nord, en fin de nuit (ou en soirée dans les jours précédant le 21).

Accordez quelques minutes à vos yeux pour s'adapter à l'obscurité.

Surveillez les conditions météo : un ciel sans nuages est essentiel.

Armez-vous de patience : les comètes peuvent fluctuer en luminosité, mais jusqu'à présent, Lemmon suit les attentes positives des astronomes.

Un spectacle céleste à ne pas laisser filer

2025 confirme sa place dans les annales de l'astronomie avec un objet observable sans instrument dans notre ciel. Mais plus rare encore, c'est la contrainte du temps : cette comète ne reviendra pas avant que de nombreuses générations ne se soient succédé. Depuis la Normandie, c'est une opportunité accessible à tous pour vivre un moment d'exception.