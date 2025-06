Astronomie. Ce que vous allez voir dans le ciel normand aujourd'hui n'arrive qu'une fois tous les 18 ans

Ce mercredi 11 juin 2025, la Lune ne sera pas comme les autres ! La fameuse Lune des fraises, nom traditionnellement attribué à la pleine lune de juin, promet d'être spectaculaire. Elle apparaîtra plus basse et plus grande dans le ciel, donnant une illusion de gigantisme saisissante, particulièrement visible en Normandie si le ciel reste dégagé.

Un alignement rare tous les 18 ans : l'arrêt lunaire majeur

Ce phénomène s'explique par ce qu'on appelle un "arrêt lunaire majeur". Il s'agit d'un moment très particulier dans le cycle orbital de la Lune : sa trajectoire semble se stabiliser à son extrême le plus bas depuis l'hémisphère nord. Ce mouvement n'a lieu que tous les 18 ans et 7 mois. Résultat : notre satellite naturel se positionne très bas à l'horizon, ce qui accentue l'illusion d'optique d'une Lune surdimensionnée, comparée aux objets du paysage comme les arbres ou les maisons.

Une Lune cuivrée à guetter dès le crépuscule

En plus de sa taille inhabituelle, la Lune pourrait arborer une teinte cuivrée ou orangée à son lever. Cette coloration est due à la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, accentuée par sa position basse dans le ciel. Pour en profiter pleinement, le mieux est de trouver un point de vue dégagé, comme une colline ou un littoral normand, pour observer l'horizon sud-est dès le début de soirée.

Quand et où observer ce spectacle en Normandie

Le pic de cette pleine lune aura lieu mercredi 11 juin à 9h44 (heure française), mais vous pourrez toujours l'admirer le soir même. Depuis la Normandie, les meilleurs endroits d'observation seront les hauteurs du bocage, les plages ouvertes comme celles du Cotentin ou de la côte de Nacre, ou encore les falaises du pays de Caux pour une vue dégagée.

Et si vous voyez une étoile rouge à côté… c'est normal

Les passionnés d'astronomie auront peut-être la chance d'apercevoir Antarès, une étoile rouge de la constellation du Scorpion, juste à côté de la Lune. Ce voisinage céleste ajoutera une touche spectaculaire à un événement qui ne refera parler de lui qu'en 2043. En clair : ouvrez bien les yeux et ne ratez pas cette chance unique.