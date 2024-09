Science. Avez-vous bien dormi cette nuit ? Les vrais effets de la pleine lune sur le sommeil

Il est communément admis que la pleine lune peut influencer notre sommeil. De nombreux récits et croyances suggèrent qu'elle modifie notre qualité de sommeil en perturbant notre rythme circadien et en affectant la sécrétion de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil.

Les premières études

En 2013, une étude suisse parue dans Current Biology a révélé que les nuits de pleine lune pourraient réduire le sommeil profond de 30% et allonger le temps nécessaire pour s'endormir de 5 minutes. C'et cette étude sur laquelle se basent tous les articles que vous pouvez lire, affirmant que la Lune aurait un impact sur le sommeil. Cependant, cette étude reposait sur un échantillon limité de moins de 50 participants et sur une période relativement courte, ce qui en limite la portée, et ne lui permet pas d'être reconnue comme vraie et scientifique.

Des recherches plus approfondies

Pour vérifier ces résultats, les chercheurs du Max Planck Institute of Psychiatry à Munich ont réalisé une étude plus exhaustive. Leur conclusion est claire : aucune corrélation significative n'a été trouvée entre les phases de la Lune et la qualité du sommeil. Les scientifiques ont affirmé qu'ils n'ont pas réussi à reproduire les résultats des études précédentes et qu'ils n'ont trouvé aucune preuve solide soutenant l'impact de la pleine lune sur le sommeil.

L'impact de la luminosité

Un facteur souvent négligé est l'augmentation de la luminosité nocturne pendant les nuits de pleine lune. Cette lumière peut perturber le sommeil en :

• Réduisant la production de mélatonine : la lumière de la pleine lune peut inhiber la sécrétion de cette hormone cruciale pour l'endormissement et la qualité du sommeil.

• Affectant le cycle circadien : une exposition accrue à la lumière nocturne peut déséquilibrer votre rythme biologique, rendant l'endormissement plus difficile.

Perception et biais

Notre perception des effets de la pleine lune est également influencée par des biais cognitifs. Nous sommes souvent plus attentifs aux nuits de pleine lune où nous avons des problèmes de sommeil, renforçant ainsi la croyance en une influence lunaire. Ce phénomène est connu sous le nom de perception sélective : nous avons tendance à remarquer et à mémoriser les incidents qui confirment nos croyances préexistantes. Ainsi, un professionnel de la santé, fatigué après une journée particulièrement chargée, pourrait associer la pleine lune à son stress accru. Il se souviendra plus facilement des nuits de pleine lune où le travail était intense, tout en oubliant les nombreuses fois où il avait une surcharge de travail, sans aucune pleine lune à l'horizon. Cette tendance à établir des connexions entre la pleine lune et des événements stressants, même s'ils sont rares, renforce la croyance en cette influence lunaire. En d'autres termes, on a tendance à voir un lien quand il confirme nos attentes et à l'ignorer quand il ne s'applique pas.

La pleine lune améliorerait la fertilité

Bien que la croyance populaire suggère que les femmes ont tendance à accoucher plus fréquemment pendant la pleine lune, les études ne corroborent pas cette théorie. Une recherche publiée en 2005 dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, ayant analysé plus de 600 000 naissances, n'a trouvé aucun lien direct entre les accouchements et le cycle lunaire.

La pleine lune ferait pousser les plantes

La pleine lune est souvent associée à une meilleure croissance des plantes. Cependant, une étude de la Société nationale d'horticulture de France en 2012 a conclu que l'influence de la lune sur la croissance des plantes est minime par rapport à d'autres facteurs tels que la qualité des sols, la température, et l'ensoleillement.

La pleine lune réveillerait les épisodes de folie

L'idée que la pleine lune pourrait déclencher des troubles psychologiques, telle que la folie, est populaire dans la culture et le cinéma. Pourtant, des études comme celle publiée en 2014 dans General Hospital Psychiatry montrent qu'il n'existe pas de lien significatif entre les troubles psychiatriques et la pleine lune.

La pleine lune favoriserait la pousse des cheveux

La croyance selon laquelle se couper les cheveux lors de la pleine lune favoriserait leur croissance est également non vérifiée scientifiquement. Bien que cette idée soit séduisante, les recherches, y compris une étude de 1985 sur la Lune, n'ont trouvé aucune preuve que la pleine lune affecte la croissance des cheveux.