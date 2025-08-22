En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Notre-Dame-de-Bondeville. A la découverte des collections du musée de la Corderie Vallois

Loisir. Le musée industriel de la Corderie Vallois, à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Barentin, présente des collections permanentes sur l'ère industrielle. Ces dernières mettent en avant les ouvriers, les machines et l'impression sur étoffe, avec des démonstrations de machines historiques encore en fonctionnement.

Publié le 22/08/2025 à 09h15 - Par Maëlys Blondel
Le musée de la Corderie Vallois a fêté ses 30 ans en 1994.  Les machines sont toujours en état de marche et des démonstrations sont proposées. - Ville Notre-Dame de Bondeville

Le musée industriel de la Corderie Vallois, à Notre‑Dame‑de‑Bondeville, près de Barentin propose une plongée dans l'ère industrielle grâce à ses collections permanentes focalisées sur les ouvriers, les machines de la corderie et l'impression sur étoffe. Parmi les pièces phares présentées : un métier à câbler anglais de 1910 produit, depuis son bâti en fonte, des cordes à trois brins, tandis qu'une retordeuse à ailettes de 1920 fabrique du moulinet, un type de corde. Différentes techniques illustrent la diversité artisanale de l'époque. L'animation est renforcée par une roue à aubes restaurée qui fait fonctionner les machines mécaniques, conservées en état de marche pour des démonstrations en temps réel. Le site est classé Monument historique et labellisé Musée de France, garantissant la sauvegarde d'un patrimoine industriel unique.

Pratique. 185 route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville. Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Gratuit. Tel. : 02 35 74 35 35.

