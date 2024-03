[En images]. La cour de l'hôtel Bourgtheroulde de Rouen en travaux jusqu'à fin avril

Il est l'un des joyaux du patrimoine rouennais et le seul établissement cinq étoiles de la ville. L'hôtel Bourgtheroulde de Rouen est en travaux depuis la fin du mois de novembre. La cour se refait une beauté. "Ce chantier est un complément des travaux qui ont été faits en 2021 et 2022", explique le directeur de l'établissement, Fernando Horta. A l'époque, la cuisine qui était au sous-sol a été déplacée au rez-de-chaussée, ce qui a permis d'agrandir le spa, qui compte désormais huit salles de soin, contre cinq auparavant. Deux pièces du sous-sol n'avaient pas encore pu être réinvesties, car les magnifiques voûtes n'étaient plus étanches et laissaient passer l'eau. Ce sont ces voûtes qui sont reprises en ce moment, par la cour, pour revoir l'étanchéité. "L'une des pièces est rajoutée au spa et sera une tisanerie : une salle de repos où les clients peuvent se détendre et prendre un thé après les soins avant de repartir", détaille le directeur. L'autre pièce servira d'espace de stockage.

La cour aussi refaite

Ces travaux sont aussi l'occasion de refaire la cour, avec les matériaux d'origine, classement oblige. Le sol est donc entièrement refait, comme l'escalier. Sauf imprévu, elle devrait à nouveau être ouverte au public, avec un nouveau mobilier, au début du mois de mai. La nouvelle pièce du spa sera accessible fin mai.