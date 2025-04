[En images]. Sous l'hôtel du Département de Seine-Maritime se cache… un abri antiatomique

L'hôtel du Département à Rouen a 60 ans. Anciennement préfecture, il a été inauguré en 1965 et s'est imposé à l'époque, avec son architecture avant-gardiste et son emblématique tour des archives, comme un modèle de modernité. Fait moins connu, il dispose aussi en sous-sol d'un gigantesque abri antiatomique.

L'abri antiatomique était prévu pour accueillir des civils et un PC sécurité pour assurer la continuité des missions de l'Etat en cas d'urgence.

"A cette époque, à la fin des années cinquante, nous étions en pleine guerre froide, la menace atomique était à prendre au sérieux", détaille Bertrand Bellanger, l'actuel président du Département de Seine-Maritime. Pas prévu dans les plans initiaux de 1953 de cette préfecture, l'abri a été ajouté opportunément en 1956, avec l'accord du ministre de l'Intérieur de l'époque, pour accueillir les services de l'Etat en cas d'urgence. "Il a fallu remonter tout le projet de 60cm pour faire en sorte que le point le plus bas de l'abri soit à hauteur supérieure de la crue centennale de la Seine de 1910", fait remarquer le président.

Les dimensions de l'abri sont impressionnantes. Pour 1 430m2 en tout, 2 000m3 de béton et 270 tonnes d'acier font la structure de l'ouvrage, avec un plafond d'1,20m d'épaisseur, conçu pour résister à l'effondrement de la préfecture et aux éventuelles radiations.

Le confort était rudimentaire, avec l'idée de pouvoir rejoindre au plus vite son poste de travail.

Il pouvait accueillir 250 personnes, plus 50 personnes dans le poste de commandement, avec ce qu'il faut pour vivre en totale autonomie pendant une quinzaine de jours. Energie, eau potable, nourriture, tout était conçu pour tenir dans des conditions très rudimentaires et des espaces étriqués. Des vélos reliés à des extracteurs et filtres permettaient même, en cas de panne des systèmes, de renouveler l'air à l'intérieur du bâtiment.

Bertrand Bellanger, le président du Département, sur les vélos qui auraient pu permettre de renouveler l'air dans l'abri en cas d'urgence.

Le poste de commandement était conçu pour être en liaison radio avec l'extérieur afin que le préfet et les services de la protection civile puissent poursuivre leurs actions et la coordination des secours.

Cette pièce était prévue pour rester en liaison radio avec l'extérieur et permettre la coordination des services.

Un abri qui se visite

L'abri antiatomique, qui n'a bien sûr jamais eu besoin d'être utilisé comme tel, a eu plusieurs fonctions, notamment de stockage ou d'archives. Il est désormais, comme d'autres éléments remarquables de l'hôtel du Département, inscrit au titre des monuments historiques. Et il se visite régulièrement pour les scolaires, notamment les collégiens, ou lors des Journées du patrimoine. Des visites spéciales, gratuites, sont aussi possibles pour les groupes sur demande auprès des services du Département.