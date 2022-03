Seine-Maritime. L'hôtel du Département à Rouen classé Monument historique

L'hôtel du Département de Seine-Maritime à Rouen vient d'être classé Monuments historiques. La demande avait été formulée en mai 2019, pour préserver le bâtiment conçu dans les années 50.

Un choix architectural inédit

Cette protection porte sur quatre des cinq bâtiments construits de 1957 à 1965 ainsi que sur la tour des archives. Elle concerne à la fois les façades et toitures, mais aussi de multiples espaces intérieurs comportant des éléments patrimoniaux remarquables.

L'arrêté préfectoral précise "que l'hôtel du Département présente, au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, en raison de son architecture s'inspirant du courant moderne et dont les bâtiments du programme d'origine conservent leurs formes, volumes et une part importante du second œuvre et mobilier intégré conçus dans les années 1960, faisant de l'hôtel du Département un témoignage des grands projets de l'architecture administrative de la reconstruction, voulue à la fois fonctionnaliste et de prestige".

Les commanditaires et concepteurs de cet ensemble voulaient, à cette époque, en faire un exemple de modernité dans un contexte de grand bouleversement urbanistique lié aux chantiers de la reconstruction de Rouen.

Un volume bas a été créé pour l'administration et un volume haut pour les archives dans une tour de 99 mètres de hauteur.