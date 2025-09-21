En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Seine-Maritime. Un homme meurt percuté par un train

Sécurité. Un train a percuté un homme, dimanche 21 septembre, près de Rouen. Le trafic a été arrêté une partie de la fin de matinée.

Publié le 21/09/2025 à 16h18 - Par Thibault Lecoq
Seine-Maritime. Un homme meurt percuté par un train
Un homme a été percuté par un train près de Rouen, dimanche 21 septembre, à un passage à niveau. - Illustration

Un homme a été percuté par un train et retrouvé mort 200m après l'impact, dimanche 21 septembre en Seine-Maritime. Le drame a eu lieu en fin de matinée, au passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville près de Rouen. En tout, 17 pompiers ont été mobilisés.

Passagers évacués vers la gare de Maromme

Dans le train, il y avait entre 100 et 120 passagers. Ils sont tous indemnes. le conducteur du train a eu un bilan et n'a pas été emmené dans un centre hospitalier. Les passagers ont été évacués du train vers la gare de Maromme à 500m du passage à niveau. Ils ont terminé le trajet en bus. La maire de la ville, les pompes funèbres et l'identification judiciaire pour une enquête étaient aussi sur place.

