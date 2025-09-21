Seine-Maritime. Un homme meurt percuté par un train

Un homme a été percuté par un train et retrouvé mort 200m après l'impact, dimanche 21 septembre en Seine-Maritime. Le drame a eu lieu en fin de matinée, au passage à niveau de Notre-Dame-de-Bondeville près de Rouen. En tout, 17 pompiers ont été mobilisés.
Passagers évacués vers la gare de Maromme
Dans le train, il y avait entre 100 et 120 passagers. Ils sont tous indemnes. le conducteur du train a eu un bilan et n'a pas été emmené dans un centre hospitalier. Les passagers ont été évacués du train vers la gare de Maromme à 500m du passage à niveau. Ils ont terminé le trajet en bus. La maire de la ville, les pompes funèbres et l'identification judiciaire pour une enquête étaient aussi sur place.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.