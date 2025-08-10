Dieppe. Trois accidents de plongée au large

Les secours en mer ont dû gérer trois interventions pour des accidents de plongée, samedi 9 août dans l'après-midi. Toutes ont eu lieu au large de Dieppe.

Un plongeur victime d'un accident de décompression

La première intervention concernait un accident de décompression. La victime, consciente, a été immédiatement placée sous oxygène. Le bateau attendait la remontée du reste des plongeurs. Une fois la palanquée à bord, il est rentré au port de Dieppe.

Le plongeur a ensuite été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, avec à bord une équipe médicale, vers l'hôpital de Lille.

Une plongeuse souffrant de douleurs au dos

La deuxième opération a eu lieu pour une plongeuse souffrant de douleurs au dos. Le Centre opérationnel régional de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a été appelé quelques minutes après le début de la première intervention.

Le navire avait tous ses plongeurs à bord et a pu revenir au port de Dieppe. Le Samu et les pompiers attendaient la victime et l'ont conduite à l'hôpital de la ville.

Un bateau en avarie moteur avec des plongeurs à l'eau

La troisième intervention a eu lieu pendant les deux premières. Un bateau avec des plongeurs à bord a signalé une avarie moteur. Trois plongeurs étaient encore dans l'eau et le navire, à la dérive, ne les voyait plus.

L'équipage a donc déclenché un appel de détresse (mayday). L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet, ainsi que les vedettes de la SNSM de Saint-Valery-en-Caux et du Tréport, ont été mobilisés. Finalement, le moteur a pu redémarrer et le bateau est rentré seul au port avec tous ses plongeurs à bord.