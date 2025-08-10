En ce moment Emma MATMATAH
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Dieppe. Trois accidents de plongée au large

Sécurité. La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord a été appelée pour trois accidents de plongée au large de Dieppe, samedi 9 août. Deux victimes ont été transportées dans des hôpitaux.

Publié le 10/08/2025 à 17h33 - Par Thibault Lecoq
Dieppe. Trois accidents de plongée au large
Les secours en mer sont intervenus pour trois accidents de plongée, samedi 9 août dans l'après-midi au large de Dieppe.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les secours en mer ont dû gérer trois interventions pour des accidents de plongée, samedi 9 août dans l'après-midi. Toutes ont eu lieu au large de Dieppe.

Un plongeur victime d'un accident de décompression

La première intervention concernait un accident de décompression. La victime, consciente, a été immédiatement placée sous oxygène. Le bateau attendait la remontée du reste des plongeurs. Une fois la palanquée à bord, il est rentré au port de Dieppe.

Le plongeur a ensuite été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, avec à bord une équipe médicale, vers l'hôpital de Lille.

Une plongeuse souffrant de douleurs au dos

La deuxième opération a eu lieu pour une plongeuse souffrant de douleurs au dos. Le Centre opérationnel régional de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a été appelé quelques minutes après le début de la première intervention.

Le navire avait tous ses plongeurs à bord et a pu revenir au port de Dieppe. Le Samu et les pompiers attendaient la victime et l'ont conduite à l'hôpital de la ville.

Un bateau en avarie moteur avec des plongeurs à l'eau

La troisième intervention a eu lieu pendant les deux premières. Un bateau avec des plongeurs à bord a signalé une avarie moteur. Trois plongeurs étaient encore dans l'eau et le navire, à la dérive, ne les voyait plus.

L'équipage a donc déclenché un appel de détresse (mayday). L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet, ainsi que les vedettes de la SNSM de Saint-Valery-en-Caux et du Tréport, ont été mobilisés. Finalement, le moteur a pu redémarrer et le bateau est rentré seul au port avec tous ses plongeurs à bord.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Dieppe. Trois accidents de plongée au large
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple