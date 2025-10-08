En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Commerce. Le groupe La Mère Poulard, emblématique du Mont-Saint-Michel, se sépare de sa biscuiterie

Patrimoine. Le groupe La Mère Poulard, dont la célèbre Auberge est emblématique du Mont-Saint-Michel, a annoncé mercredi 8 octobre la cession de sa biscuiterie basée en Ille-et-Vilaine à la société Aux Trois Cigognes. Le groupe souhaite se recentrer sur son activité d'hôtellerie-restauration sur la Merveille.

Publié le 08/10/2025 à 16h56 - Par Mathilde Rabaud
Une page se tourne pour La Mère Poulard. - Site internet La mère Poulard

C'est un nom que tous les visiteurs du Mont Saint-Michel connaissent : La Mère Poulard, dont l'Auberge est célèbre pour ses omelettes soufflées et ses biscuits pur beurre. Le groupe vient d'annoncer la vente de sa biscuiterie, fondée en 1998, à la société Aux Trois Cigognes.

Basée à Maen Roch, en Ille-et-Vilaine, près de la Merveille mais côté breton, donc, la Biscuiterie La Mère Poulard emploie près d'une centaine de salariés.

Une cession stratégique pour se recentrer sur le tourisme

Cette opération, finalisée début octobre 2025, marque un recentrage majeur pour le groupe fondé par Eric Vannier. La Mère Poulard choisit de concentrer ses efforts sur l'hôtellerie, la restauration et "l'expérience visiteur au Mont-Saint-Michel", son cœur historique.

Le groupe exploite aujourd'hui 25 établissements au Mont Saint-Michel, dont six hôtels, huit restaurants, trois musées et plusieurs boutiques. Il emploie environ 160 salariés en moyenne, jusqu'à 250 en haute saison.

Une reprise par un acteur français du biscuit haut de gamme

Du côté des repreneurs, la société Aux Trois Cigognes, est déjà propriétaire de deux biscuiteries historiques dans les Hauts-de-France. L'entreprise regroupe désormais trois savoir-faire complémentaires, dont celui de La Mère Poulard, marque mondialement connue.

Le repreneur s'est engagé à préserver les équipes et l'identité de la biscuiterie, tout en développant son rayonnement international.

Un avenir centré sur "l'expérience Mont-Saint-Michel"

Cette cession n'affecte pas les activités touristiques du groupe, qui reste indissociable du Mont Saint-Michel. L'auberge historique continue d'accueillir des visiteurs du monde entier dans un décor unique.

Comme le souligne Léo Vannier, cette étape "permet à La Mère Poulard de se consacrer pleinement à sa mission première : offrir des expériences inoubliables au Mont Saint-Michel".

