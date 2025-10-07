Insolite. Des dossards pour le marathon de Paris vont permettre de récolter de l'argent pour le Mont Saint-Michel

Les derniers dossards pour le marathon de Paris vont être solidaires et aider la Normandie. La course du 12 avril prochain affiche complet, mais 15 dossards sont mis à disposition au profit de la préservation du Mont Saint-Michel. Pour en obtenir un, il faut récolter de l'argent. Tous les dons seront reversés à l'Etablissement public du Mont Saint-Michel, pour préserver le site, sa biodiversité et le valoriser.

Réunir 420€ de dons

Pour obtenir un dossard solidaire, il faut payer les frais d'inscription sur le site du Marathon (95€), puis créer une page de collecte personnalisée et enfin réunir 420€ minimum de dons avant le 5 avril 2026. Dès que la somme est obtenue, l'inscription est validée et le dossard attribué. Une personne a déjà récolté la somme demandée.