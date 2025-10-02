En ce moment Les temps changent Mc SOLAAR
Seine-Maritime. Avec la Fête de la science, les Intelligence(s) sont à l'honneur : ce qu'il ne faut pas louper

Science. Près de 250 événements sont organisés en Seine-Maritime et dans l'Eure pour la Fête de la science, du 3 au 13 octobre 2025. Les Intelligence(s) sont au cœur de la thématique choisie cette année.

Publié le 02/10/2025 à 12h24 - Par Pierre Durand-Gratian
Seine-Maritime. Avec la Fête de la science, les Intelligence(s) sont à l'honneur : ce qu'il ne faut pas louper
Marion Denorme, coordinatrice de la Fête de la science pour la Seine-Maritime et l'Eure, était l'invitée de Tendance Ouest, mercredi 1er octobre.

C'est l'occasion pour le grand public de rencontrer la communauté scientifique dans une ambiance conviviale.

Près de 250 événements sont organisés en Seine-Maritime et dans l'Eure pour la Fête de la Science entre vendredi 3 et lundi 13 octobre 2025 : des festivals, des spectacles, des expositions, des conférences, des visites ou des ateliers qui permettent de manière ludique d'engranger des connaissances. "Le premier objectif est de venir s'émerveiller de tout ce qui peut être fait en sciences, décrit Marion Denorme, coordinatrice de la Fête de la science pour la Seine-Maritime et l'Eure. Un autre enjeu est de mieux comprendre la recherche, de savoir décrypter ce qu'on entend aux informations et de favoriser le dialogue entre sciences et société."

"On va questionner l'intelligence"

La thématique cette année : Intelligence(s), au pluriel. "Il y a forcément un coup de projecteur sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement. On va questionner l'intelligence collective, l'intelligence animale ou végétale, le champ disciplinaire est large."

Nouveauté cette année, vendredi 3 octobre, la Nuit de la science donnera le coup d'envoi de l'événement, avec des soirées organisées dans toute la Région. "A Rouen par exemple, au Pavillon des Transitions, ce sera un mini-village des sciences pour échanger avec les chercheurs de l'université de Rouen sur leur thématique. Il y aura aussi une soirée à l'Omnia avec des projections puis des débats avec le public dans le cadre du festival Naturellement", détaille Marion Denorme. 

Le programme complet de la Fête de la science en Normandie est à retrouver ici. 

