Loisirs. Un voyage à travers toutes les formes d'intelligence : Cherbourg fête la science pendant trois jours

Loisir. Du 3 au 5 octobre 2025, L'Autre Lieu à Cherbourg-en-Cotentin accueille le Village des sciences. Trois jours pour explorer, expérimenter et comprendre les enjeux scientifiques d'aujourd'hui et de demain.

Publié le 24/09/2025 à 17h55 - Par Aline
Du 3 au 5 octobre 2025, le Village des sciences transforme Cherbourg en terrain de jeu scientifique le temps d'un week-end. - Illustration

Organisé dans le cadre de la Fête de la Science, le Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin promet un programme riche et accessible, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre. Sur place, les visiteurs pourront retrouver des ateliers interactifs, des expériences ludiques et des démonstrations. Ils pourront également rencontrer des chercheurs et échanger avec eux.

En famille ou entre familles

Le thème de cette édition, les intelligences, sera décliné sous toutes ses formes : intelligence humaine, artificielle, collective ou encore biologique. En famille ou entre amis, chacun pourra s'émerveiller et mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Clara Micheau, secrétaire à l'association Terminus des Sciences, nous détaille l'événement :

Village des Sciences

Pratique. Gratuit. Du 3 au 5 octobre 2025, de 10h à 18h. Espace snacking sur place.

