Rouen. La science en fête à Rouen du 7 au 15 Octobre

La fête de la science est avant tout nationale et fêtée dans plus de 60 villes de France. La Normandie prend part aussi à cette opération en installant des villages des sciences un peu partout sur son territoire: Elbeuf, Caen, Évreux, Le Havre, Luc-sur-Mer et Rouen!

Du 12 au 14 Octobre un thème principal: La recherche à l'heure du numérique

Le numérique sera à l'honneur de cette 26e édition, pour les chercheurs il est un atout fondamental en évitant les journées entières de tests d'autrefois, désormais on multiplie les capacités de calculs. Et vous pourrez vous en rendre compte parmi les nombreuses thématiques abordées sur ce village: Astronomie, biologie, physique, agronomie, santé, maths, sciences de la terre, pour n'en citer que quelques-uns.

Au total une trentaine de stands sont installés avec un programme plus adapté aux scolaires le vendredi et plus familiale le week-end. Démonstrations, ateliers, expositions, ou encore conférences.

Pour nous présenter un peu plus l'événement écoutez Jean-François Passegué, directeur de Science Action Normandie:

Les scientifiques s'intéressent particulièrement à la jeune génération et notamment aux jeunes femmes encore trop peu représentées dans ce domaine. La fête de la science c'est également la possibilité de visiter les laboratoires grâce aux portes ouvertes, découvrir les différentes fonctions, un chercheur est aussi entouré d'assistants, d'ingénieurs ou encore de techniciens.

À Saint-Étienne du Rouvray le village des sciences vous accueille de 9h - 18h jeudi vendredi et samedi du 12 au 14 octobre avec en prime le samedi après midi un spectacle théâtral pour l'ensemble des familles.

Le programme du village de Rouen-Le Madrillet est disponible ici.

Plus d'infos sur la fête de la science sur echosciences-normandie.fr, fetedelascience.fr et scienceaction.asso.fr

