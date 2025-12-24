Le Havre. Après l'incendie d'une école à Caucriauville, l'établissement ne pourra pas rouvrir

A la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 20 décembre, l'école maternelle du Mont le Comte, dans le quartier de Caucriauville au Havre, ne pourra pas rouvrir pour la rentrée de janvier. Le feu a détruit la salle de motricité, endommagé le réfectoire et provoqué d'importantes fumées et dépôts de suies dans l'ensemble du bâtiment.

Compte tenu de l'ampleur des dégâts, l'école n'est plus utilisable. Plusieurs mois de travaux seront nécessaires pour permettre sa remise en état et la salle de motricité ne pourra pas être réutilisée avant au moins un an.

Les élèves accueillis à Edouard Vaillant

En concertation avec l'Education nationale, les 68 élèves seront, à compter du 5 janvier 2026, accueillis pour plusieurs mois au sein de l'école élémentaire Edouard Vaillant, située à environ 10 minutes à pied de l'école maternelle. Les enfants seront accueillis aux horaires habituels (école et périscolaire) par leur équipe éducative (enseignants, ATSEM et animateurs).

Le Havre précise que les locaux de l'école élémentaire permettent cette organisation dans de bonnes conditions, moyennant des aménagements réalisés par la Ville : équipement des salles de classe, création d'un dortoir et de sanitaires adaptés aux plus jeunes, ainsi que des ajustements pour l'accueil de 45 élèves supplémentaires au réfectoire.