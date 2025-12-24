En ce moment ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Après l'incendie d'une école à Caucriauville, l'établissement ne pourra pas rouvrir

Sécurité. L'école maternelle du Mont le Comte, au Havre, ne pourra pas rouvrir ses portes pour la rentrée de janvier. A la suite de l'incendie du 20 décembre, plusieurs mois de travaux sont nécessaires. Les 68 élèves seront accueillis à l'école élémentaire Edouard Vaillant.

Publié le 24/12/2025 à 10h49 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Après l'incendie d'une école à Caucriauville, l'établissement ne pourra pas rouvrir
A la suite de l'incendie du 20 décembre, l'école du Mont le Comte ne pourra pas rouvrir en janvier. Les élèves seront accueillis à l'école Edouard Vaillant. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 20 décembre, l'école maternelle du Mont le Comte, dans le quartier de Caucriauville au Havre, ne pourra pas rouvrir pour la rentrée de janvier. Le feu a détruit la salle de motricité, endommagé le réfectoire et provoqué d'importantes fumées et dépôts de suies dans l'ensemble du bâtiment.

Compte tenu de l'ampleur des dégâts, l'école n'est plus utilisable. Plusieurs mois de travaux seront nécessaires pour permettre sa remise en état et la salle de motricité ne pourra pas être réutilisée avant au moins un an.

Les élèves accueillis à Edouard Vaillant

En concertation avec l'Education nationale, les 68 élèves seront, à compter du 5 janvier 2026, accueillis pour plusieurs mois au sein de l'école élémentaire Edouard Vaillant, située à environ 10 minutes à pied de l'école maternelle. Les enfants seront accueillis aux horaires habituels (école et périscolaire) par leur équipe éducative (enseignants, ATSEM et animateurs).

Le Havre précise que les locaux de l'école élémentaire permettent cette organisation dans de bonnes conditions, moyennant des aménagements réalisés par la Ville : équipement des salles de classe, création d'un dortoir et de sanitaires adaptés aux plus jeunes, ainsi que des ajustements pour l'accueil de 45 élèves supplémentaires au réfectoire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Après l'incendie d'une école à Caucriauville, l'établissement ne pourra pas rouvrir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple