Près de Rouen. Course-poursuite dans les rues, l'automobiliste endommage sa voiture dans un rond-point

Sécurité. Lundi 22 décembre dans la soirée, un automobiliste a refusé de se faire contrôler par la police dans les rues de Saint-Etienne-du-Rouvray. Une course-poursuite s'est engagée mais le conducteur a fini par endommager sa voiture dans un rond-point.

Publié le 23/12/2025 à 14h04 - Par Gilles Anthoine
Un conducteur a refusé un contrôle de police à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le conducteur finira par endommager sa voiture dans un rond-point. - Célia Caradec

Lundi 22 décembre dans la soirée, la police était en patrouille dans les rues de Saint-Etienne-du-Rouvray. Vers 22h30, elle repère une voiture roulant à vive allure, rue Olivier Goubert, et décide de la contrôler. A l'intérieur du véhicule, trois personnes sont repérées. Le conducteur refuse de s'arrêter. Une course-poursuite s'engage. L'automobiliste éteint ses feux. Il va griller un feu rouge et endommager sa voiture dans un rond-point (crevant son pneu arrière droit).

Sans assurance, ni contrôle technique

Grâce à la vidéoprotection, les forces de l'ordre retrouveront sa trace rue du Noyer des Bouttières. Le véhicule est à l'arrêt et trois hommes tentent de se dissimuler. Ils sont contrôlés. L'un d'eux, portant un bonnet, est identifié comme le conducteur. Sa voiture n'était pas assurée et n'avait pas de contrôle technique. L'homme a été placé en garde à vue et son véhicule placé en fourrière.

Les plus lus
