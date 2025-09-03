Rouen. Les nouveautés de la rentrée à l'Université : "Nous allons renforcer nos actions sur la précarité étudiante"

"Donner un nouvel élan à l'université de Rouen" est toujours l'une principale des ambitions de Franck Le Derf, président de l'Université Rouen Normandie en cette nouvelle rentrée universitaire. Cela passe notamment par la multiplication d'actions contre la précarité étudiante et la rénovation des bâtiments.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Franck Le Derf, élu président de l'université de Rouen Normandie, succède à Laurent Yon

Des aides pour les étudiants précaires

"Nous allons renforcer les actions sur la précarité étudiante", assure Franck Le Derf. Pour l'année 2025-2026, l'Université Rouen Normandie renouvelle son partenariat avec l'Epicerie itinérante de Rouen et sa région (EI2R). L'objectif : distribuer des paniers alimentaires aux étudiants en situation précaire, "ce qui complétera les actions que nous faisions dans ce domaine", poursuit-il. L'Université Rouen Normandie va aussi s'associer à Emmaüs Normandie "pour que les étudiants puissent accéder à des vêtements et du linge" à moindre coût.

Et pour accompagner les étudiants, un nouveau dispositif médical a été pensé : le "Doctobus". L'idée étant "d'avoir la possibilité de proposer des consultations avec un médecin, une infirmière ou des psychologues et des sophrologues", explique le président de l'Université de Rouen. Ce bus sera équipé pour se déplacer au sein de l'ensemble des campus de l'université afin de faciliter l'accès aux soins et de renforcer la prévention. Il sera mis en service courant 2026.

Que va devenir la Bibliothèque universitaire ?

L'actuel Bibliothèque universitaire (BU), actuellement en travaux, sera remplacée par un "learning center". Un nouveau lieu qui favorisera le déploiement de nouvelles pratiques pédagogiques, dans un bâtiment connecté et équipé des dernières technologies. Le projet retenu est proposé par les agences Basalt architecture et AZ architectes. Il s'étendra sur une surface totale de 7 200m2 et comprendra : 650 places de consultation en salle et 25 places d'accueil, 130 places dans 30 salles de travail de groupe, deux salles de formation modulables de 35 places, une cafétéria de 80 couverts (CROUS) et 50 postes de travail pour le personnel administratif. Le début des travaux est prévu pour septembre 2026 et le lieu devrait être mis en service en novembre 2028.

Le coût total du learning center est de 45 millions d'euros. Ce projet bénéficie d'un financement de 30 millions d'euros dans le cadre du Contrat plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 : 15 millions d'euros de l'Etat, 15 millions d'euros de la Région Normandie, complétés par un apport de 15 millions d'euros de la Métropole de Rouen Normandie.