En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Les nouveautés de la rentrée à l'Université : "Nous allons renforcer nos actions sur la précarité étudiante"

Education. La rentrée est synonyme de changement. A Rouen, l'Université Rouen Normandie a prévu d'accentuer ses actions sur la précarité étudiante, favoriser l'accès aux soins aux étudiants et rénover ses bâtiments comme la bibliothèque.

Publié le 03/09/2025 à 16h44 - Par Justine Carrère
Rouen. Les nouveautés de la rentrée à l'Université : "Nous allons renforcer nos actions sur la précarité étudiante"
Franck Le Derf est le président de l'Université Rouen Normandie. Ce mercredi 3 septembre, il a évoqué plusieurs nouveautés de l'université pour la rentrée 2025-2026.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Donner un nouvel élan à l'université de Rouen" est toujours l'une principale des ambitions de Franck Le Derf, président de l'Université Rouen Normandie en cette nouvelle rentrée universitaire. Cela passe notamment par la multiplication d'actions contre la précarité étudiante et la rénovation des bâtiments.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Franck Le Derf, élu président de l'université de Rouen Normandie, succède à Laurent Yon

Des aides pour les étudiants précaires

"Nous allons renforcer les actions sur la précarité étudiante", assure Franck Le Derf. Pour l'année 2025-2026, l'Université Rouen Normandie renouvelle son partenariat avec l'Epicerie itinérante de Rouen et sa région (EI2R). L'objectif : distribuer des paniers alimentaires aux étudiants en situation précaire, "ce qui complétera les actions que nous faisions dans ce domaine", poursuit-il. L'Université Rouen Normandie va aussi s'associer à Emmaüs Normandie "pour que les étudiants puissent accéder à des vêtements et du linge" à moindre coût.

Et pour accompagner les étudiants, un nouveau dispositif médical a été pensé : le "Doctobus". L'idée étant "d'avoir la possibilité de proposer des consultations avec un médecin, une infirmière ou des psychologues et des sophrologues", explique le président de l'Université de Rouen. Ce bus sera équipé pour se déplacer au sein de l'ensemble des campus de l'université afin de faciliter l'accès aux soins et de renforcer la prévention. Il sera mis en service courant 2026.

Que va devenir la Bibliothèque universitaire ?

L'actuel Bibliothèque universitaire (BU), actuellement en travaux, sera remplacée par un "learning center". Un nouveau lieu qui favorisera le déploiement de nouvelles pratiques pédagogiques, dans un bâtiment connecté et équipé des dernières technologies. Le projet retenu est proposé par les agences Basalt architecture et AZ architectes. Il s'étendra sur une surface totale de 7 200m2 et comprendra : 650 places de consultation en salle et 25 places d'accueil, 130 places dans 30 salles de travail de groupe, deux salles de formation modulables de 35 places, une cafétéria de 80 couverts (CROUS) et 50 postes de travail pour le personnel administratif. Le début des travaux est prévu pour septembre 2026 et le lieu devrait être mis en service en novembre 2028.

Le coût total du learning center est de 45 millions d'euros. Ce projet bénéficie d'un financement de 30 millions d'euros dans le cadre du Contrat plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 : 15 millions d'euros de l'Etat, 15 millions d'euros de la Région Normandie, complétés par un apport de 15 millions d'euros de la Métropole de Rouen Normandie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Les nouveautés de la rentrée à l'Université : "Nous allons renforcer nos actions sur la précarité étudiante"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple